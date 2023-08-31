كلاسيكو ناري وترقب أهلاوي

كلاسيكو ناري وترقب أهلاوي
التاريخ
8/31/2023 11:13:39 PM
(MENAFN- Al Watan) 21:00 إستاد الأمير عبدالله الفيصل يسرق كلاسيكو الاتحاد والهلال، الذي يحتضنه إستاد الأمير عبدالله الفيصل، الأضواء والأنظار في دوري روشن السعودي للمحترفين، والذي يأتي لحساب الجولة الخامسة التي ستشهد 9 مواجهات مهمة قبل فترة التوقف، وتعد موقعة العميد والزعيم الأبرز في الجولة لما تحمل بين طياتها من تنافس مثير على الصعيد الجماهيري والإعلامي، وكذلك لتواجد الفريقين في دائرة المنافسة المبكرة على قمة الدوري.
ويراقب الأهلي الموقف، للانفراد بالصدارة في حال تعثر النمور، حينما يحل ضيفا صعبا على الفتح الراغب في استعادة الثقة مجددا، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.
بدوره يأمل النصر في مواصلة زحفه نحو مراكز المقدمة، عندما يحل ضيفا على الحزم الساعي إلى الخروج من مأزق التفريط النقطي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويأمل التعاون في تحقيق انتصار يمنحه البقاء في دائرة المنافسة، حينما يستقبل على ملعبه، الوحدة الساعي للعودة لنغمة الانتصارات، ويسعى الاتفاق للخروج من تبعات خسارته أمام الهلال والبقاء قريبا من الصدارة، ويطمح الشباب إلى تسجيل انتصاره الأول، عندما يستضيف الخليج الساعي لذات الهدف.
ويتطلع أبها إلى انتصار ثالث، حينما يحل ضيفا على الطائي الساعي لتسجيل الانتصار الثاني، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن جلوي الرياضية، ويمني الفيحاء النفس بأن يستعيد عافيته، على حساب ضيفه الرائد الباحث عن تأكيد صحوته، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويسعى رفيقا الدرب الرياض والأخدود إلى تحقيق انتصار مهم، إذ يريد مدرسة الوسطى العودة للانتصارات، فيما يأمل الأخدود في انتصار هو الأول.
MENAFN31082023000089011017ID1106994024
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.