Saturday, 02 September 2023 02:58 GMT

كلاسيكو ناري وترقب أهلاوي

8/31/2023 11:13:39 PM
(MENAFN- Al Watan) 21:00 إستاد الأمير عبدالله الفيصل يسرق كلاسيكو الاتحاد والهلال، الذي يحتضنه إستاد الأمير عبدالله الفيصل، الأضواء والأنظار في دوري روشن السعودي للمحترفين، والذي يأتي لحساب الجولة الخامسة التي ستشهد 9 مواجهات مهمة قبل فترة التوقف، وتعد موقعة العميد والزعيم الأبرز في الجولة لما تحمل بين طياتها من تنافس مثير على الصعيد الجماهيري والإعلامي، وكذلك لتواجد الفريقين في دائرة المنافسة المبكرة على قمة الدوري.
ويراقب الأهلي الموقف، للانفراد بالصدارة في حال تعثر النمور، حينما يحل ضيفا صعبا على الفتح الراغب في استعادة الثقة مجددا، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.
بدوره يأمل النصر في مواصلة زحفه نحو مراكز المقدمة، عندما يحل ضيفا على الحزم الساعي إلى الخروج من مأزق التفريط النقطي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويأمل التعاون في تحقيق انتصار يمنحه البقاء في دائرة المنافسة، حينما يستقبل على ملعبه، الوحدة الساعي للعودة لنغمة الانتصارات، ويسعى الاتفاق للخروج من تبعات خسارته أمام الهلال والبقاء قريبا من الصدارة، ويطمح الشباب إلى تسجيل انتصاره الأول، عندما يستضيف الخليج الساعي لذات الهدف.
ويتطلع أبها إلى انتصار ثالث، حينما يحل ضيفا على الطائي الساعي لتسجيل الانتصار الثاني، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن جلوي الرياضية، ويمني الفيحاء النفس بأن يستعيد عافيته، على حساب ضيفه الرائد الباحث عن تأكيد صحوته، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويسعى رفيقا الدرب الرياض والأخدود إلى تحقيق انتصار مهم، إذ يريد مدرسة الوسطى العودة للانتصارات، فيما يأمل الأخدود في انتصار هو الأول.

MENAFN31082023000089011017ID1106994024

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث