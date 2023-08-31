هيفاء بن سعود: الفشل ليس له وجود لمن يحرص على التعلم الدائم

هيفاء بن سعود: الفشل ليس له وجود لمن يحرص على التعلم الدائم
التاريخ
8/31/2023 11:13:38 PM
(MENAFN- Al Watan) رحبت نائبة وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بالطلاب الجدد في جامعة الفيصل بالرياض، مقدمة لهم خمس نصائح، أهمها، ضرورة العمل على اكتشاف نقاط القوة داخل كل فرد، والعمل عليها، والتركيز على الأشياء التي يتميزون فيها.
وبينت أن العمل الجماعي في جامعة الفيصل يعد استراتيجية منهجية، ومركز قوة، محذرة من مقولة الفشل، داعية الطلاب إلى عدم الالتفات لهذا المصطلح الذي ليس له وجود، خاصة لمن يحرصون على التعلم الدائم، مختتمة كلمتها للطلاب، بضرورة طلب المساعدة في كل الأوقات والمجالات، حتى فيما يتعلق بحياة الطلاب الخاصة، مؤكدة على أنهم سيجدوا المساعدة من فريق الجامعة، مضيفة أن جامعة الفيصل تستقبل هذا العام أكبر دفعة من الطلاب في تاريخها، بأكثر من 40 جنسية، مشيرة إلى أن هذا الأمر يدعو للفخر بالجامعة وما تقدمه للعلم ولخريجيها ومجالات أعمالهم.
جاء ذلك في الحفل الذي أقامته جامعة الفيصل لاستقبال الطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد 2023-2024، حضره عدد من أولياء الأمور.
ورحب رئيس الجامعة الدكتور محمد آل هيازع بالطلاب الجدد متمنياً لهم النجاح والتوفيق، مشيراً إلى أن جامعة الفيصل في عامها الخامس عشر تستقبل أكثر من 4000 طالب من صفوة الطلاب، الذين لديهم القدرة على النجاح أكاديمياً، مشيراً إلى أن هذا الأمر يرتبط بما يبذلونه من جهد، وتميز علمي وسلوكي، وتلك المقومات هي التي ستجعل الأحلام تتحقق على أرض الواقع، في كليات الجامعة بدءاً من إدارة الأعمال، والهندسة، والقانون، والطب، والصيدلة والعلوم، مشيراً إلى أن الجامعة في هذا العام ستطلق برامج الدكتوراه لأول مرة في تاريخها، بعدما حققت نجاحات وإنجازات على المستوى العالمي، وأصبحت مصنفة ضمن أفضل الجامعات الدولية، لأنها تأسست على ثلاث ركائز: العلم والعقيدة والعمل .
وأشاد آل هيازع بسمو الأميرة هيفاء بنت محمد نائب وزير السياحة، ودورها في تحويل النظام البيئي السياحي، وتطوير الاستراتيجية السياحية في المملكة.
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