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هيفاء بن سعود: الفشل ليس له وجود لمن يحرص على التعلم الدائم

8/31/2023 11:13:38 PM
(MENAFN- Al Watan) رحبت نائبة وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بالطلاب الجدد في جامعة الفيصل بالرياض، مقدمة لهم خمس نصائح، أهمها، ضرورة العمل على اكتشاف نقاط القوة داخل كل فرد، والعمل عليها، والتركيز على الأشياء التي يتميزون فيها.
وبينت أن العمل الجماعي في جامعة الفيصل يعد استراتيجية منهجية، ومركز قوة، محذرة من مقولة الفشل، داعية الطلاب إلى عدم الالتفات لهذا المصطلح الذي ليس له وجود، خاصة لمن يحرصون على التعلم الدائم، مختتمة كلمتها للطلاب، بضرورة طلب المساعدة في كل الأوقات والمجالات، حتى فيما يتعلق بحياة الطلاب الخاصة، مؤكدة على أنهم سيجدوا المساعدة من فريق الجامعة، مضيفة أن جامعة الفيصل تستقبل هذا العام أكبر دفعة من الطلاب في تاريخها، بأكثر من 40 جنسية، مشيرة إلى أن هذا الأمر يدعو للفخر بالجامعة وما تقدمه للعلم ولخريجيها ومجالات أعمالهم.
جاء ذلك في الحفل الذي أقامته جامعة الفيصل لاستقبال الطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد 2023-2024، حضره عدد من أولياء الأمور.
ورحب رئيس الجامعة الدكتور محمد آل هيازع بالطلاب الجدد متمنياً لهم النجاح والتوفيق، مشيراً إلى أن جامعة الفيصل في عامها الخامس عشر تستقبل أكثر من 4000 طالب من صفوة الطلاب، الذين لديهم القدرة على النجاح أكاديمياً، مشيراً إلى أن هذا الأمر يرتبط بما يبذلونه من جهد، وتميز علمي وسلوكي، وتلك المقومات هي التي ستجعل الأحلام تتحقق على أرض الواقع، في كليات الجامعة بدءاً من إدارة الأعمال، والهندسة، والقانون، والطب، والصيدلة والعلوم، مشيراً إلى أن الجامعة في هذا العام ستطلق برامج الدكتوراه لأول مرة في تاريخها، بعدما حققت نجاحات وإنجازات على المستوى العالمي، وأصبحت مصنفة ضمن أفضل الجامعات الدولية، لأنها تأسست على ثلاث ركائز: العلم والعقيدة والعمل .
وأشاد آل هيازع بسمو الأميرة هيفاء بنت محمد نائب وزير السياحة، ودورها في تحويل النظام البيئي السياحي، وتطوير الاستراتيجية السياحية في المملكة.

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