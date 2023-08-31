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باركليز يرفع توقعاته لسعر برنت إلى 97 دولارا للبرميل في 2024

8/31/2023 11:02:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رفع بنك «باركليز» توقعاته لسعر خام برنت لعام 2024 بمقدار 8 دولارات للبرميل إلى 97 دولارا للبرميل.
وعزا البنك هذه التوقعات إلى تباطؤ نمو الإمدادات من خارج دول «أوپيك+» خاصة من الولايات المتحدة، وتراجع الصادرات من قبل العديد من منتجي «أوپيك+» بسبب قيود هيكلية في الإنتاج.
وتوقع «باركليز» عجزا في المعروض النفطي بواقع 670 ألف برميل يوميا في 2023 و250 ألف برميل يوميا في 2024.
في سياق متصل، خفض البنك توقعاته لخام برنت لعام 2023 ككل بمقدار 3 دولارات للبرميل إلى 84 دولارا للبرميل، لكنه أبقى على توقعات السعر للربع الرابع من العام عند 92 دولارا للبرميل.

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