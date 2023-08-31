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أرباح يو بي إس بالربع الثاني الأعلى بتاريخ البنوك عالميا!

8/31/2023 11:02:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سجلت مجموعة «UBS Group AG» السويسرية أكبر ربح فصلي على الإطلاق لأي بنك في العالم تاريخيا خلال الربع الثاني نتيجة استحواذها الطارئ على بنك «كريدي سويس»، وأكدت أنها ستدمج الأعمال المحلية لمنافسها السابق بشكل كامل بحلول العام المقبل.
وسجل البنك مكاسب بقيمة 29 مليار دولار والناتجة عن الفرق المحاسبي بين السعر الذي دفعته «يو بي إس» بقيمة 3 مليارات دولار لشراء بنك «كريدي سويس» وقيمة الميزانية العمومية للمقرض المستحوذ عليه. ويسيطر بنك «UBS» الآن على ما يقرب من 5 تريليونات دولار من أصول العملاء، مما يمنحه فرصة للتفوق العالمي في مجال إدارة أموال الأثرياء.
وقد دفعت هذه النتائج أسهم البنك للارتفاع خلال التعاملات المبكرة في زيوريخ أمس، إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2008. وارتفعت أسهم UBS بنسبة 4.9% بعد حوالي ساعة من بدء التداول.
وبعد ما يقرب من 3 أشهر من إتمام صفقة الاستحواذ على بنك «كريدي سويس»، يركز سيرجيو إيرموتي، الرئيس التنفيذي لبنك «يو بي إس»، على تنفيذ واحدة من أكبر عمليات الاندماج على الإطلاق في مجال التمويل العالمي.
ومن المقرر أن تتضمن هذه المهمة الاستغناء عن آلاف الوظائف، كما أنها محفوفة بالمخاطر القانونية واحتمال تضخم التكاليف والجدل السياسي مع اقتراب الانتخابات السويسرية، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».
وارتفع سعر سهم UBS بنسبة 30% هذا العام، مما يجعله أفضل بنك أوروبي رئيسي من حيث القيمة. كما تتفوق المكاسب المحاسبية لهذا الربع على أرباح «جي بي مورغان» البالغة 14.3 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021، وهو الرقم القياسي الحديث للمقرضين الأميركيين والأوروبيين.
وأنهى البنك الآن شهورا من التكهنات حول مستقبل الوحدة المحلية لبنك «كريدي سويس»، والتي كانت في السابق الأكثر ربحية باستمرار بين وحداته، وقال UBS إن البنكين سيعملان بشكل منفصل حتى الاندماج القانوني المخطط له في عام 2024، فيما ستبقى العلامة التجارية «كريدي سويس» في مكانها حتى يتم نقل العملاء إلى أنظمة «UBS»، المتوقع في عام 2025.

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