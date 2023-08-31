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5 9 مليارات دينار خطابات ضمان تنفيذ المقاولين لأعمالهم لدى الحكومة

8/31/2023 11:02:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
أظهرت أرقام رسمية اطلعت عليها «الأنباء»، أن قيمة شيكات وخطابات الضمان لدى الحكومة بلغت أكثر من 5.9 مليارات دينار بنهاية مارس الماضي.
وتفصيليا، بلغ رصيد حساب تأمينات شيكات وخطابات ضمان لدى الأجهزة الحكومية المختلفة والذي يستخدم لمراقبة خطابات الضمان والشيكات المصدقة التي تقدم من المقاولين والموردين ضمانا لتنفيذ أعمالهم لدى مناقصات الحكومة نحو 5.96 مليارات دينار في نهاية مارس 2023، إذ ارتفع بنسبة 1.2% بما قيمته 73.86 مليون دينار قياسا إلى قيمة الرصيد في مارس 2022. وكشفت البيانات أن وزارة الكهرباء والماء حققت أعلى رصيد لشيكات وخطابات الضمان، إذ استحوذت وحدها على 28.25% من إجمالي قيمة تلك الأرصدة بواقع 1.68 مليار دينار.

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