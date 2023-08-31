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التجارة تفتتح مركزا متخصصا لخدمة ذوي الهمم

8/31/2023 11:02:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قامت وزارة التجارة والصناعة باستحداث وافتتاح مركز متخصص لخدمة ذوي الهمم وإنجاز معاملاتهم المتعلقة بالإدارات المختصة بذلك في وزارة التجارة، حيث تم تجهيز المركز بكل الوسائل والأجهزة الخاصة والموظفين ذوي الاختصاص لخدمة جميع شرائح ذوي الهمم لتوفير سبل الراحة والانسيابية أثناء عملية إجراء المعاملة بجميع مراحلها.
كما أن المركز يوفر لغة برايل ومترجم لغة الإشارة بالإضافة إلى خدمة الاتصال المرئي لذوي الهمم مع كل الإدارات ذات العلاقة، ويساعد المركز في توفير الوقت والجهد على المراجعين من ذوي الهمم بحيث تتوافر لهم جميع المعلومات وإنجاز معاملاتهم في مكان واحد.
ويوظف المركز قنوات اتصال متعددة للمراجعين تعتمد على تقنيات الأجهزة اللوحية مرتبطة بمؤشرات تقيس فترة انتظار المراجعين، وتسرع من استجابة الموظف المختص للاستفسارات والخدمات التي يطلبها المراجع.
وقد قام وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم بافتتاح المركز وتفقد آلية سير العمل والاطلاع على الأجهزة المتخصصة التي تم توفيرها في المركز.

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