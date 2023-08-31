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كاسكو تفتتح قاعة بريميير بمبنى المسافرين T1

8/31/2023 11:02:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قامت الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) بافتتاح قاعة بريميير بمبنى الركاب (T1) بمطار الكويت الدولي والخاصة بالركاب والمسافرين من حاملي بطاقات الائتمان (Master card/ world- world elite - platinum- titanium)، وبعض حاملي بطاقات الائتمان (Visa/ Dragon pass).
وقد حضر الافتتاح مسؤولو الشركة الكويتية لخدمات الطيران، وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة خالد المطيري، والرئيس التنفيذي بالوكالة عبدالرحمن الكندري، كما حضر الافتتاح نائب المدير العام لشؤون المطار م.صالح الفداغي، ومدير أمن المطار العميد د.أحمد يوسف السلطان، ومدير دائرة الخدمات الأرضية بشركة الخطوط الجوية الكويتية عبدالله الحويلة.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية لخدمات الطيران خالد المطيري إن افتتاح قاعة بريميير يأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية ورؤية مجلس الإدارة للنهوض بالشركة وزيادة حجم أعمالها وتقديم خدمات استثنائية للركاب بمطار الكويت الدولي.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة بالوكالة عبدالرحمن الكندري إن الشركة الكويتية لخدمات الطيران بصفتها القائمة على إدارة قاعات الركاب بمطار الكويت الدولي تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب والظهور بحلة جديدة في مجال الضيافة وخدمات الركاب من خلال الخدمات المقدمة في قاعة بريميير للركاب والمسافرين، وان الشركة لا تألو جهدا في سبيل تطوير قاعات الركاب، حيث يتم تقديم أعلى مستويات خدمات الضيافة بقاعتي بريميير ودسمان بمبنى (T1) وقاعات المباركية وبيان ورويال وإيليت بمبنى (T4).
وأكد الكندري ان الشركة الكويتية لخدمات الطيران تسعى دائما الى تقديم كل ما هو جديد وفريد في مجال التجهيزات الغذائية والضيافة وخدمات الطيران مستعينة بكوادرها الوطنية في سبيل إرضاء الأذواق المختلفة لكل الركاب بمطار الكويت الدولي والحرص على تقديم الخدمة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
وأضاف ان الشركة الكويتية لخدمات الطيران تسير وفق الخطط التي وضعها مجلس الإدارة لتحسين مستوى الأداء وتعظيم الأرباح، كما حدث بالعام المالي الماضي والذي حققت فيه الشركة أرباحا قياسية غير مسبوقة، كما وجه الشكر الى مجلس الإدارة على دعمه للإدارة التنفيذية للمضي قدما نحو تحقيق نقلة نوعية في أعمال الشركة وأنشطتها.

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