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روسيا تناقش مع أوپيك + إمكانية تمديد خفض صادراتها النفطية

8/31/2023 11:02:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت روسيا إنها ستناقش مع الدول الأعضاء في مجموعة «أوپيك +» إمكانية تمديد العمل بتخفيض صادرات موسكو من النفط حتى أكتوبر المقبل، وفقا لألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي.
وأكد نوفاك أن أي قرار بهذا الشأن لم يتخذ حتى الآن، موضحا أن أي قرار محتمل سيعتمد على وضع السوق، مشددا على أن بلاده ملتزمة بتعهدها السابق بخفض الصادرات الشهر المقبل بواقع 300 ألف برميل يوميا مقارنة بمتوسط مستويات مايو ويونيو الماضيين.
وكانت روسيا قد تعهدت في وقت سابق بخفض إنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا هذا العام، إضافة إلى خفض صادراتها النفطية في أغسطس بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

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