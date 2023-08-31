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مخزونات النفط الأميركية لأدنى مستوياتها في 8 أشهر

8/31/2023 11:02:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت إدارة معلومات الطاقة، إن المخزونات الأميركية من النفط الخام تراجعت 10.6 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهو أكثر من المتوقع على خلفية ارتفاع الصادرات والطلب القوي من المصافي.
وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام انخفضت إلى 422.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ 30 ديسمبر 2022، وكانت توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» تشير إلى انخفاض قدره 3.3 ملايين برميل.
وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 1.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 أغسطس، مضيفة أن الواردات الأميركية الصافية من النفط الخام تراجعت بمقدار 586 ألف برميل يوميا.
وأشارت إلى أن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام انخفض 173 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 1.2 نقطة مئوية إلى 93.3%.
وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين تراجعت 0.2 مليون برميل إلى 217.4 مليون الأسبوع الماضي، وذلك مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع رويترز بتراجعها 0.9 مليون برميل.
وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 1.2 مليون برميل إلى 117.9 مليون، مقابل توقعات المحللين بارتفاعها 0.2 مليون.

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