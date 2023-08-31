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نمو الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني يتجاوز التوقعات مسجلا 3 8%

8/31/2023 11:02:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أظهرت بيانات أمس، أن الاقتصاد التركي نما بأكثر من المتوقع بنسبة 3.8% في الربع الثاني مدفوعا بقوة إنفاق الأسر، لكن من المتوقع تباطؤ النشاط حتى نهاية العام مع تلاشي التحفيز المرتبط بالانتخابات وأثر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما في الربع الثاني 3.5%، مقارنة مع الربع السابق بعد تعديل البيانات وفقا للعوامل الموسمية التقويمية. وارتفع إنفاق الأسر 15.6% على أساس سنوي وقفزت واردات السلع والخدمات 20.3%، ويرجع ذلك جزئيا إلى انهيار الليرة التركية في يونيو وارتفاع التضخم. وانخفضت الصادرات 9% في الفترة نفسها.
وأظهرت البيانات الرسمية أنه تم تعديل نمو الربع الأول بالخفض إلى 3.9% من 4.0%، مما يعكس تأثير الزلازل الهائلة التي دمرت جنوب شرقي البلاد في فبراير، وأسفرت عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص، ومن المفترض أن تتكلف عملية إعادة الإعمار أكثر من 100 مليار دولار.

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