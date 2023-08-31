تدفع 160 ألف دولار لزيادة طول ساقيها

تدفع 160 ألف دولار لزيادة طول ساقيها
التاريخ
8/31/2023 9:15:59 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تشعر عارضة أزياء ألمانية بالندم على إنفاق نحو 164 ألف دولار لتطويل ساقيها.
وقررت تيريزا فيشر (31 عاماً) إجراء عملية غير عادية لإضافة 5.5 بوصة (14 سم) إضافية لتجعل نفسها أطول. ويقال إن المؤثرة التي لعبت دور البطولة في برنامج German Celebrity Big Brother تعرضت للإزعاج من زوجها السابق لإجراء عملية تمديد الساقين التي خلفت كدمات على طول ساقيها.
وفي سن الرابعة والعشرين فقط، خضعت تيريزا، التي كان طولها 5 أقدام و6 بوصات (167 سم)، لعملية جراحية قاسية تضمنت إدخال قضبان تلسكوبية قابلة للتعديل في ساقيها. وتم رفعها تدريجياً إلى الأعلى لتمديد ساقيها.
وفي مقابلة أجريت يوم الثلاثاء 29 أغسطس (آب) على شبكة الراديو MDR Jump شاركت العارضة مشاكلها التي رافقت تمديد ساقيها. وزعمت أن زوجها السابق قال لها: "تيريزا، أنت تعلمين أنني أحب السيدات الطويلات. لذلك أود حقاً أن تفعلي هذا. يمكنك الحصول على ما يصل إلى 14 سم أكثر". وأضافت العارضة "كان يقول: لا يمكنك فعل أي شيء بدوني. أنت بحاجة لي".
ووصفت تيريزا محنة الجراحة، حيث كُسرت ساقاها وانقسمت عضلاتهما. وقالت العارضة لصحيفة بيلد: "يتم كسر عظم الساق، ويتم تقسيم عضلات الساق واستخدام قضيب تلسكوبي في كل ساق".
واعترفت العارضة والمؤثرة الشقراء التي وصل طولها إلى نحو 6 أقدام (182 سم)، بأنها لم تدرك أبداً وجود هذا النوع من الجراحة. وأوضحت أنها كانت دائماً سعيدة بجسدها، لكنها الآن تشعر بالخجل بسبب التغيير الجذري في مظهرها، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.
وقالت تيريزا بصراحة: "أشعر بالخجل لأنني وافقت على إجراء عملية لم يكن من المفترض إجراؤها. لم أتعامل مع هذا من قبل لأنني كنت دائماً سعيدة بجسدي".
MENAFN31082023000151011027ID1106993910
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.