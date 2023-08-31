تدفع 160 ألف دولار لزيادة طول ساقيها



وقررت تيريزا فيشر (31 عاماً) إجراء عملية غير عادية لإضافة 5.5 بوصة (14 سم) إضافية لتجعل نفسها أطول. ويقال إن المؤثرة التي لعبت دور البطولة في برنامج German Celebrity Big Brother تعرضت للإزعاج من زوجها السابق لإجراء عملية تمديد الساقين التي خلفت كدمات على طول ساقيها.

وفي سن الرابعة والعشرين فقط، خضعت تيريزا، التي كان طولها 5 أقدام و6 بوصات (167 سم)، لعملية جراحية قاسية تضمنت إدخال قضبان تلسكوبية قابلة للتعديل في ساقيها. وتم رفعها تدريجياً إلى الأعلى لتمديد ساقيها.

وفي مقابلة أجريت يوم الثلاثاء 29 أغسطس (آب) على شبكة الراديو MDR Jump شاركت العارضة مشاكلها التي رافقت تمديد ساقيها. وزعمت أن زوجها السابق قال لها: "تيريزا، أنت تعلمين أنني أحب السيدات الطويلات. لذلك أود حقاً أن تفعلي هذا. يمكنك الحصول على ما يصل إلى 14 سم أكثر". وأضافت العارضة "كان يقول: لا يمكنك فعل أي شيء بدوني. أنت بحاجة لي".

ووصفت تيريزا محنة الجراحة، حيث كُسرت ساقاها وانقسمت عضلاتهما. وقالت العارضة لصحيفة بيلد: "يتم كسر عظم الساق، ويتم تقسيم عضلات الساق واستخدام قضيب تلسكوبي في كل ساق".



واعترفت العارضة والمؤثرة الشقراء التي وصل طولها إلى نحو 6 أقدام (182 سم)، بأنها لم تدرك أبداً وجود هذا النوع من الجراحة. وأوضحت أنها كانت دائماً سعيدة بجسدها، لكنها الآن تشعر بالخجل بسبب التغيير الجذري في مظهرها، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.

وقالت تيريزا بصراحة: "أشعر بالخجل لأنني وافقت على إجراء عملية لم يكن من المفترض إجراؤها. لم أتعامل مع هذا من قبل لأنني كنت دائماً سعيدة بجسدي".