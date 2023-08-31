طيار يعيد دمية مفقودة لطفلة بعد رحلة قطعت نصف العالم

فقدت فتاة تدعى فالنتينا تبلغ من العمر تسع سنوات دميتها "بياتريس"، التي وصفتها بأنها أفضل صديق لها أثناء رحلة العودة من طوكيو إلى تكساس، في وقت سابق من هذا العام.

وقد تم بث مقطع فيديو على منصة "إكس" يرصد لحظة إعادة الطيار النبيل الدمية إلى الفتاة، وكان طيار الخطوط الجوية الأمريكية، جيمس دينان، حدد مكان الدمية من خلال التواصل مع قسم المفقودات في الخطوط الجوية التركية في مطار هانيدا بطوكيو.

وقد حاول والدا فالنتينا رودي وسيليست دومينغيز كل ما في وسعهما من أجل لمّ شمل ابنتهما مع دميتها "بياتريس"، التي كانت قد فقدتها عن طريق الخطأ خلال رحلة جوية في وقت سابق من هذا الصيف، ونشرت العائلة أيضاً تقريراً عن الدمية المفقودة على موقع فيس بوك، ولحسن حظ فالنتينا وصلت الرسالة إلى طيار الخطوط الجوية الأمريكية جيمس دانين، الذي تمكن من تحديد موقع الدمية المفقودة بعد محاولتين، وبعد ذلك، أحضر الدمية إلى منزل فالنتينا بنفسه.

وقالت فالنتينا لصحيفة "صباح الخير أمريكا"، إنها كانت تعلم أن دميتها بياتريس ستعود إليها، وإنها شعرت بسعادة غامرة لأنها تمكنت من رؤيتها مجدداً.

من جهتها، قالت والدة الطفلة إن ما فعله الطيار بمثابة درس لنا جميعاً يحثنا على مساعدة الناس، وفق ما نقلت صحيفة إنديان إكسبرس.