طيار يعيد دمية مفقودة لطفلة بعد رحلة قطعت نصف العالم
التاريخ
8/31/2023 9:10:51 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - في لفتة إنسانية نبيلة، قطع طيار يعمل في الخطوط الجوية الأمريكية مسافة طويلة جداً، ليعيد دمية مفقودة إلى طفلة أمريكية.
فقدت فتاة تدعى فالنتينا تبلغ من العمر تسع سنوات دميتها "بياتريس"، التي وصفتها بأنها أفضل صديق لها أثناء رحلة العودة من طوكيو إلى تكساس، في وقت سابق من هذا العام.
وقد تم بث مقطع فيديو على منصة "إكس" يرصد لحظة إعادة الطيار النبيل الدمية إلى الفتاة، وكان طيار الخطوط الجوية الأمريكية، جيمس دينان، حدد مكان الدمية من خلال التواصل مع قسم المفقودات في الخطوط الجوية التركية في مطار هانيدا بطوكيو.
وقد حاول والدا فالنتينا رودي وسيليست دومينغيز كل ما في وسعهما من أجل لمّ شمل ابنتهما مع دميتها "بياتريس"، التي كانت قد فقدتها عن طريق الخطأ خلال رحلة جوية في وقت سابق من هذا الصيف، ونشرت العائلة أيضاً تقريراً عن الدمية المفقودة على موقع فيس بوك، ولحسن حظ فالنتينا وصلت الرسالة إلى طيار الخطوط الجوية الأمريكية جيمس دانين، الذي تمكن من تحديد موقع الدمية المفقودة بعد محاولتين، وبعد ذلك، أحضر الدمية إلى منزل فالنتينا بنفسه.
وقالت فالنتينا لصحيفة "صباح الخير أمريكا"، إنها كانت تعلم أن دميتها بياتريس ستعود إليها، وإنها شعرت بسعادة غامرة لأنها تمكنت من رؤيتها مجدداً.
من جهتها، قالت والدة الطفلة إن ما فعله الطيار بمثابة درس لنا جميعاً يحثنا على مساعدة الناس، وفق ما نقلت صحيفة إنديان إكسبرس.
MENAFN31082023000151011027ID1106993906
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.