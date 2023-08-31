اللجنة العليا لماراثون زايد تعلن برنامج سباقاتها

أعلنت اللجنة المنظمة العليا لماراثون زايد البرنامج الكامل لسباقاتها الخيرية في 2023 – 2024، والذي يتضمن سباق أبوظبي الخيري، وسباق جمهورية مصر العربية، وسباق الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستقام جميعها خلال 2023، فضلاً عن ملامح وإجراءات النسخة الأولى من السباق المزمع إقامته في الهند خلال عام 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد أول من أمس في فندق «إرث أبوظبي» برئاسة الفريق (م) محمد هلال الكعبي، وحضور كافة الشركاء من مجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة الهلال الأحمر، والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية ممثلة في«فزعة»، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، ومجموعة قنوات أبوظبي الرياضية الشريك الإعلامي.

وأكد الفريق(م) محمد هلال الكعبي أن سباق أبوظبي الخيري سيقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في 4 ديسمبر 2023، في حلبة مرسى ياس ضمن احتفالات الإمارات باليوم الوطني، وأن ريعه سيوجه للأبحاث والعلاجات المبتكرة الخاصة بأمراض السرطان، مشيراً إلى أن جوائزه المالية للفائزين بالمراكز الأولى تبلغ مليون درهم، وأن حملة الدعاية والترويج له ستبدأ منتصف سبتمبر المقبل، وتتضمن توزيع 50 ألف «كاب» تحمل ألوان وشعار السباق على طلبة المدارس.

رسائل إنسانية

وقال إن سباق زايد الخيري انطلق في 2001 من أبوظبي، ويحمل رسائل إنسانية وخيرية عديدة تجسد مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، (طيب الله ثراه)، ثم امتدت أياديه البيضاء إلى المؤسسات الخيرية والإنسانية في الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، وستصل إلى الهند في العام المقبل بالتنسيق والتعاون مع سلطات ولاية كيرالا، والجالية الهندية في الدولة.

وعن موعد سباق زايد الخيري في مصر ومكانه، ذكر رئيس اللجنة أنه سيقام في 29 ديسمبر 2023، بمنطقة أهرامات الجيزة، وأنه تمت مضاعفة جوائزه إلى 10 ملايين جنيه مصري، توزع على 10 آلاف فائز وفائزة بدلاً من 5 آلاف في العام الماضي، وأن تفاصيل السباقين في أبوظبي وجمهورية مصر العربية ستصدر بها بيانات تباعاً من قبل مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الاستراتيجي للجنة المنظمة العليا.

وتابع:«بالنسبة لسباق زايد الخيري في الولايات المتحدة الأمريكية فإنه سينتقل هذا العام في نسخته السابعة عشرة من نيويورك إلى ميامي في ولاية فلوريدا، وسيقام في الرابع من نوفمبر 2023، بالتعاون والتنسيق مع سفارة الإمارات في واشنطن، ويوجه ريعه إلى المستشفى التخصصي لأبحاث الكلى من خلال المؤسسة الوطنية لأبحاث الكلى» ناشيونال كيدني فاونديشن«، مشيراً إلى أن التعاون بين سفارة الدولة ودائرة أبوظبي للثقافة والسياحة لإقامة فعاليات مصاحبة على هامش الحدث هناك، كما أنه جار توجيه الدعوات إلى العديد من الجهات لحضور الحدث والمشاركة في الفعاليات ومنها الخطوط الجوية الرسمية العاملة في الإمارات، وعدة جهات سياحية في الدولة».

تحضيرات

وأضاف الكعبي:«عقدنا اجتماعاً مع السلطات في ولاية كيرالا الهندية في 18 يونيو الماضي، بالتعاون مع الجالية الهندية في الإمارات، وناقشنا إطلاق النسخة الأولى من سباق زايد الخيري في الهند بولاية كيرالا، والنجاحات المتوقعة له، خاصة أن عدد سكان الولاية يصل إلى 35 مليون نسمة وأن الإقبال على المشاركة سيكون غير مسبوق، وسيتم عقد اجتماع آخر قريباً مع المسؤولين في وزارة الثقافة والشباب والسلطات الهندية والجالية لتحديد موعد ومكان وجوائز السباق الأول الذي نسعى أن يقام في عام 2024».

وتوجه الكعبي بالشكر والتقدير والعرفان إلى القيادة الرشيدة، وإلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، راعي سباق زايد الخيري، وإلى كافة الشركاء من المؤسسات الحكومية، والقطاعين العام والخاص، متمنياً أن يتواصل نهر العطاء المتدفق بالخير لتمتد أياديه البيضاء إلى كل بقاع العالم في النسخ المقبلة.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور يندري فينتورا الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للخلايا الجزعية شرحاً عن آخر المستجدات في التكنولوجيا الحديثة للكشف المبكر عن مختلف أنواع السرطانات، والنقلة النوعية التي حدثت في الإمارات في هذا المجال، من خلال تطبيق مبادرات وبرامج مبتكرة وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية في التشخيص والكشف المبكر وأساليب العلاج وكذلك في مجال الأبحاث العلمية.

كما قدم محمد الشاطري من مجلس أبوظبي الرياضي عرضاً تفصيلياً عن البرنامج الزمني لسلسلة السباقات الخيرية في 2023 – 2024، واستعرض بعض التفاصيل الخاصة بالتجهيزات لسباق أبوظبي الخيري وشكل ميدالياته، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع شركة «جولدن ستيتش للخياطة» لتوفير الزي الرياضي للمتسابقين في سباق أبوظبي الخيري الذي سيشمل 3 فئات لمسافات 3 و 5 و 10 كم في حلبة مرسى ياس.

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