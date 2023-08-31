كلاسيكو العملاقين الاتحاد والهلال.. موعد المباراة والقنوات الناقلة وتشكيلة الفريقين
التاريخ
8/31/2023 9:07:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
سيكون عشاق دوري "روشن" على موعد مع المتعة والإثارة عندما يلتقي فريقا الاتحاد والهلال في الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية في مباراة الكلاسيكو، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في الجولة الخامسة من الدوري السعودي.
يدخل الاتحاد المباراة وهو يتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة "12 نقطة" بالفوز في مبارياته الأربعة السابقة وله 12 هدفاً ولم يستقبل مرماه أي هدف.
أما الهلال فيأتي ثالث الترتيب خلف أهلي جدة برصيد 10 نقاط حيث فقد نقطتين بتعادله أمام الفيحاء 1-1 ، له عشرة أهداف ومني مرماه بهدفين.
القنوات الناقلة
تنقل قناة SSC SPORT السعودية، الناقل الحصري للدوري السعودي المباراة
وسيكون التعليق بصوت المعلق
راشد الدوسري.
موعد المباراة
العاشرة.. الإمارات
التاسعة.. السعودية
التاسعة.. مصر
تشكيلة الاتحاد المتوقعة
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي
خط الدفاع: مهند الشنقيطي – أحمد شراحيلي – عمر هوساوي – أحمد بامسعود
خط الوسط: فابينيو- نجولو كانتي- إيجور كورنادو – رومارينيو
خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله – كريم بنزيما.
تشكيلة الهلال
خط الدفاع: سعود عبد الحميد – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – ياسر الشهراني
خط الوسط: روبن نيفيز – كنو – سالم الدوسري
خط الهجوم: ديلجادو، مالكوم،
صور من تدريبات نادي اتحاد جدة من حساب النادي
على منصة إكس استعداداً للكلاسيكو
صور من وصول نادي الهلال إلى جدة من حساب النادي على منصة إكس استعداداً للمباراة المرتقبة
جدول مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي
ترتيب الدوري السعودي حتى الجولة الرابعة
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