

سيكون عشاق دوري "روشن" على موعد مع المتعة والإثارة عندما يلتقي فريقا الاتحاد والهلال في الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية في مباراة الكلاسيكو، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

يدخل الاتحاد المباراة وهو يتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة "12 نقطة" بالفوز في مبارياته الأربعة السابقة وله 12 هدفاً ولم يستقبل مرماه أي هدف.

أما الهلال فيأتي ثالث الترتيب خلف أهلي جدة برصيد 10 نقاط حيث فقد نقطتين بتعادله أمام الفيحاء 1-1 ، له عشرة أهداف ومني مرماه بهدفين.

القنوات الناقلة

تنقل قناة SSC SPORT السعودية، الناقل الحصري للدوري السعودي المباراة

وسيكون التعليق بصوت المعلق

راشد الدوسري.

موعد المباراة

العاشرة.. الإمارات

التاسعة.. السعودية

التاسعة.. مصر



تشكيلة الاتحاد المتوقعة

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مهند الشنقيطي – أحمد شراحيلي – عمر هوساوي – أحمد بامسعود

خط الوسط: فابينيو- نجولو كانتي- إيجور كورنادو – رومارينيو

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله – كريم بنزيما.





تشكيلة الهلال



خط الدفاع: سعود عبد الحميد – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – ياسر الشهراني

خط الوسط: روبن نيفيز – كنو – سالم الدوسري

خط الهجوم: ديلجادو، مالكوم،

صور من تدريبات نادي اتحاد جدة من حساب النادي

على منصة إكس استعداداً للكلاسيكو

صور من وصول نادي الهلال إلى جدة من حساب النادي على منصة إكس استعداداً للمباراة المرتقبة

جدول مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي

ترتيب الدوري السعودي حتى الجولة الرابعة

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