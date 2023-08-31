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استثمار القابضة القطرية تعلن تأسيس شركة تابعة لها في الأردن

8/31/2023 8:00:09 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
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أعلنت استثمار القابضة، شركة مساهمة عامة قطرية، عن تأسيس شركة تابعة لها ذات مسؤولية محدودة في الأردن.

وقالت استثمار القابضة، في بيان، إن شركتها التابعة“اليغانسيا لإدارة المرافق” قامت بتأسيس شركة“مينا” لإدارة المرافق في الأردن، وذلك بالشراكة مع شركة الصيانة الكاملة لإدارة المرافق الأردنية.

وأوضحت أن تأسيس هذه الشركة يأتي استكمالا لتوسع مشاريع الشركة في الخارج.

يذكر أن“اليغانسيا لإدارة المرافق” كانت قد طورت أساليب عملها في السنوات العشر الأخيرة، لتصبح واحدة من بين شركات إدارة المرافق في المنطقة.

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