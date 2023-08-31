استثمار القابضة القطرية تعلن تأسيس شركة تابعة لها في الأردن
التاريخ
8/31/2023 8:00:09 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
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أعلنت استثمار القابضة، شركة مساهمة عامة قطرية، عن تأسيس شركة تابعة لها ذات مسؤولية محدودة في الأردن.
وقالت استثمار القابضة، في بيان، إن شركتها التابعة“اليغانسيا لإدارة المرافق” قامت بتأسيس شركة“مينا” لإدارة المرافق في الأردن، وذلك بالشراكة مع شركة الصيانة الكاملة لإدارة المرافق الأردنية.
وأوضحت أن تأسيس هذه الشركة يأتي استكمالا لتوسع مشاريع الشركة في الخارج.
يذكر أن“اليغانسيا لإدارة المرافق” كانت قد طورت أساليب عملها في السنوات العشر الأخيرة، لتصبح واحدة من بين شركات إدارة المرافق في المنطقة.
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