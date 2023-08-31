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غوتيريس: الانقلابات العسكرية ليست الحل

8/31/2023 7:20:41 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس اليوم الخميس، إن الانقلابات العسكرية في الأشهر الأخيرة وخاصة في القارة الأفريقية، ليست الحل للتحديات، بل إنها تفاقم المشاكل والأزمات.

وأضاف غوتيريس بتصريحات صحفية بمقر الأمم المتحدة، أن الكثير من الدول تواجه تحديات عميقة مرتبطة بالحكم، ولكن الحكومات العسكرية ليست الحل، مطالباً جميع الدول التحرك بشكل عاجل لإنشاء مؤسسات ديمقراطية ذات مصداقية وفرض سيادة القانون.

إلى ذلك، أعلن غوتيريس عن مشاركته في قمة المناخ الأفريقية في كينيا، وقمة الأمم المتحدة ومجموعة الآسيان في إندونيسيا، وقمة مجموعة الدول العشرين في الهند، وقمة مجموعة الدول السبع والسبعين والصين في كوبا، مشيراً أن تعدد اجتماعات القمم يعكس الاتجاه متعدد الأقطاب في العالم.

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