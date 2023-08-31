الباكستان: مقتل 9 عسكريين بهجوم انتحاري

وذكر الجيش في بيانه الذي نقله راديو الباكستان، أن انتحارياً على دراجة نارية فجر نفسه في قافلة عسكرية في منطقة جاني خيل بمنطقة بانو" الواقعة في غرب البلاد على بعد 61 كم من الحدود مع أفغانستان.

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