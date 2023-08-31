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الباكستان: مقتل 9 عسكريين بهجوم انتحاري

8/31/2023 7:20:41 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن الجيش الباكستاني ، أن تسعة من جنوده قتلوا وأصيب خمسة آخرون في تفجير انتحاري استهدف رتلاً عسكريا اليوم الخميس في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال باكستان.

وذكر الجيش في بيانه الذي نقله راديو الباكستان، أن انتحارياً على دراجة نارية فجر نفسه في قافلة عسكرية في منطقة جاني خيل بمنطقة بانو" الواقعة في غرب البلاد على بعد 61 كم من الحدود مع أفغانستان.

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