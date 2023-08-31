الباكستان: مقتل 9 عسكريين بهجوم انتحاري
التاريخ
8/31/2023 7:20:41 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن الجيش الباكستاني ، أن تسعة من جنوده قتلوا وأصيب خمسة آخرون في تفجير انتحاري استهدف رتلاً عسكريا اليوم الخميس في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال باكستان.
وذكر الجيش في بيانه الذي نقله راديو الباكستان، أن انتحارياً على دراجة نارية فجر نفسه في قافلة عسكرية في منطقة جاني خيل بمنطقة بانو" الواقعة في غرب البلاد على بعد 61 كم من الحدود مع أفغانستان.
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