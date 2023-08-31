545 ألفا ينخرطون بالتأمين الصحي الحكومي في 2023

وفيما يتعلق بتفاصيل البطاقات المدخلة فشملت موظفين ومتقاعدين وورثة وفئات عليا بواقع 50631 بطاقة، وفئات مدعومة من الدولة بواقع 100667 بطاقة، فيما بلغ عدد بطاقات المؤمنين اختيارياً 11689.

أما أعداد البطاقات المجددة للعام 2023 حتى يوم أمس فتوزعت على موظفين ومتقاعدين وورثة وفئات عليا بواقع 244290 بطاقة، فيما بلغت بطاقات الفئات المدعومة من الدولة 133397 بطاقة، والتأمين الاختياري 4555 بطاقة ليصبح مجموع البطاقات المجددة 382242 بطاقة.

وقال العدوان ان عدد البطاقات الفعالة على شبكة الامان الاجتماعي بلغت 164936 بطاقة.

وبلغ مجموع المؤمنين على نفقة صندوق التأمين الصحي الحكومي وفقا لإحصائيات التأمين الصحي نحو 3.5 مليون شخص، بينهم أطفال دون 16 من العمر.

فيما بلغ إجمالي عدد المؤمنين نحو 285 الف شخص، بينهم 650 ألفا دون 16 عاما.

ومن بين الـ3.5 مليون مؤمن عليه، أطفال دون 6 سنوات بواقع 650 ألفا، ومنتفعو معونة وطنية وكبار سن فوق سن 60 عاما، وفئة الاشد فقرا، والاسر الفقيرة وعددهم مليون و408 آلاف مؤمن عليه بالدرجة الثالثة.

ووفقا للعدوان يمكن للمشتركين إلزامياً في صندوق التأمين الصحي المدني طلب إيقاف بطاقة التأمين الصحي، أو عدم إصدارها أو تجديدها، للحصول على تأمين صحي آخر، أو الانتفاع من درجة تأمين صحي أعلى، شريطة استمرار اقتطاع بدل الاشتراك الشهري المنصوص عليه في النظام.

ويترتب على إدارة التأمين الصحي مهام، منها التدقيق على الفواتير والمطالبات المالية للقطاعات الصحية المختلفة، وإصدار بطاقات التأمين الصحي، وعقد اللجان المتخصصة التي تعنى بالعلاجات والأدوية، ومتابعة المؤمنين في القطاع الخاص.