أسواق المال المحلية ترتفع في أغسطس بسيولة 38.2 مليار درهم

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.58% مغلقاً عند مستوى 4082.87 نقطة في أغسطس، فيما سجل مؤشر سوق أبوظبي العام (فادجي) ارتفاعاً بنسبة 0.24% عند مستوى 9810.21 نقاط.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أغسطس بقيمة 38.2 مليار درهم، موزعة بواقع 28.22 مليار درهم في سوق أبوظبي، و9.97 مليارات درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 12.3 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 589.7 ألف صفقة.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بأكثر من 1.6 مليار درهم خلال أغسطس، تلاه «مصرف عجمان» بسيولة 1.3 مليار درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذبا 1.27 مليار درهم.

واستقطب سهم «العالمية القابضة» سيولة خلال شهر أغسطس بأكثر من 4.9 مليارات درهم مغلقاً عند سعر 409 دراهم، تلاه «كيو القابضة» جاذباً نحو 3.35 مليارات درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 3.1 مليارات درهم.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم 3.424 تريليونات درهم في آخر جلسات أغسطس، موزعة بواقع 2.739 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و685.34 مليار درهم لسوق دبي المالي.

سوق دبي

واستقر مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 4080 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.58% خلال شهر أغسطس، وتصدر الأسهم الرابحة في سوق دبي المزايا القابضة 18%، ومصرف عجمان 12%، والإمارات للاستثمار 11.2%، والعربية للطيران 8.7%، والخليج للملاحة 7.8%.

وزاد تبريد 7.7%، وسالك 7%، والإمارات ريم للاستثمار 7%، ودبي للمرطبات 5.3%، والرمز كوربوريشن 5%، وبنك المشرق 4.2%، وأمانات القابضة 3%.

سوق أبوظبي

وزاد مؤشر سوق أبوظبي العام (فادجي) 0.24% إلى مستوى 9810.21 نقاط، حيث ارتفعت أسهم كيو القابضة 49%، وبرجيل القابضة 27.5%، والواحة كابيتال 23.5%، وأم القيوين للاستثمارات العامة 22.5%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 19.8%.

وزاد ملتيبلاي 17.96%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 17.3%، وعمان والإمارات للاستثمار القابضة 15.5%، وهيلي القابضة 14.9%، وأمريكانا للمطاعم 14.8%، وأيبيكس للاستثمار 10%، ومصرف الشارقة الإسلامي 8.2%، وإي أس جي ستاليونز 6.9%، وطاقة 6.2%، وأدنوك للإمداد 4.4%، وأدنوك للحفر 4%.

التداولات اليومية

وعلى المستوى اليومي، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي في ختام تداولات أمس، بنسبة 0.30% إلى مستوى 4082.87 نقطة. وتصدر سهما «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» تداولات سوق دبي المالي، مسجلين سيولة بقيمة 223.7 مليون درهم بختام جلسة أمس، وأغلق السهمان عند سعر 7.06 دراهم و16.35 درهماً على التوالي. وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم تبريد 5.1%، وأمانات القابضة 3.8%، والإثمار القابضة 3.1%، والخليج للملاحة 1.99%، ودبي التجاري 1.95%.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.67% إلى مستوى 9810.21 نقاط، وصعدت أسهم هيلي القابضة 9.8%، ورابكو للاستثمار 5.3%، والبنك التجاري الدولي 5%، وأي دي سي كوربوريشن 4.8%، وأسمنت الخليج 3.9%.