250 ملياراً مبيعات عقارات دبي في 8 أشهر بنمو 57%

بلغت التصرفات العقارية في دبي خلال أول 8 أشهر من العام الجاري 350.3 مليار درهم، وذلك بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.

وسجلت الدائرة خلال هذه الفترة 84045 صفقة بيع لعقارات بقيمة إجمالية بلغت 250.6 مليار درهم، بنمو قدره 41 % في عدد الصفقات و57.4 % في قيمة المبيعات التي تم تسجيلها خلال ذات الفترة من العام الماضي التي شهدت 59630 صفقة بقيمة 159.2 مليار درهم.

وإلى جانب المبيعات، تضمنت التصرفات العقارية المسجلة خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس من العام الجاري معاملات رهن عقارية بقيمة 80.6 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الهبات 18.9 مليار درهم.

الصفقات

وشملت مبيعات العقار في دبي خلال أول 8 أشهر من العام الجاري 8015 صفقة بيع لمباني بقيمة 22.8 مليار درهم، مقارنة بـ6082 صفقة بيع بقيمة 13.2 مليار درهم في ذات الفترة من العام الماضي، بنمو 73 % في قيمة المبيعات.

وتم تسجيل 10862 صفقة بيع لأراضي بقيمة 97.4 مليار درهم مقارنة بـ11711 صفقة بيع بقيمة 69.3 مليار درهم في أول 8 أشهر من العام الماضي، لتحقق بذلك قيمة مبيعات الأراضي نمواً بنسبة 40.5 %.

وخلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس من 2023، تم تسجيل 65168 صفقة بيع لشقق سكنية وفندقية ووحدات تجارية بقيمة إجمالية بلغت 130.4 مليار درهم مقارنة بـ41837 صفقة بقيمة 76.6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، لتحقق هذه الفئة من العقارات نمواً في قيمة المبيعات بنسبة 70 %.

أعلى المبيعات

وتصدرت نخلة جميرا قائمة المناطق التي شهدت أعلى مبيعات عقارية في دبي خلال أول 8 أشهر، حيث سجلت 18.7 مليار درهم قيمة 1818 صفقة بيع، تلتها منطقة الخليج التجاري بـ13.7 مليار درهم قيمة 6422 صفقة بيع، وجاءت منطقة برج خليفة ثالثاً بـ12.6 مليار درهم قيمة 3134 صفقة، وحلت منطقة دبي كريك هاربر رابعاً بـ12.5 مليار درهم قيمة 3874 صفقة بيع، وجاءت منطقة مرسى دبي في المرتبة الخامسة بـ10.2 مليارات درهم قيمة 1654 صفقة بيع.

فيما سجلت قرية جميرا الدائرية أكبر عدد من صفقات بيع العقارات في دبي خلال أول 8 أشهر، حيث شهدت 8558 صفقة بيع لعقارات بقيمة 8.5 مليارات درهم.

أغسطس

وارتفعت قيمة المبيعات العقارية المسجلة خلال شهر أغسطس إلى 33.6 مليار درهم قيمة 11956 صفقة مقارنة بـ24.2 مليار درهم قيمة 9707 صفقات في أغسطس من العام الماضي، وتم تحقيق نمو بنسبة 39 % في قيمة المبيعات العقارية خلال أغسطس.

التصرفات اليومية

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 388 مبايعة بقيمة 845.5 مليون درهم، منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 196.44 مليون درهم و354 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 649.06 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53.66 مليون درهم في منطقة الوصل تليها مبايعة بقيمة 28.5 مليون درهم في منطقة أم الشيف تليها مبايعة بقيمة 26.5 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 14.47 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 25.58 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 21.88 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 27.75 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17.5 مليون درهم في منطقة الثنيه الثالثة وأخيراً مبايعة بقيمة 16.23 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 54.09 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 136.01 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 57.52 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 306.11 ملايين درهم منها 21 رهن أراضٍ بقيمة 200.84 مليون درهم و61 رهن فلل وشقق بقيمة 105.27 ملايين درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 104.71 ملايين درهم وأخرى في منطقة القصيص الصناعية الرابعة بقيمة 62 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 232.86 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 119 مليون درهم وأخرى في منطقة مدينة المطار بقيمة 102.24 مليون درهم.