3.68 تريليونات درهم الثروات العائلية في الإمارات 2026

توقع تقرير حديث نمو حجم الثروة لدى الأفراد ذوي الثروات العالية ومكاتب الشركات العائلية في الإمارات بمعدل سنوي مركب 6.7 % إلى تريليون دولار (3.68 تريليونات درهم) بحلول 2026.

وبحسب تقرير «كي بي إم جي» أسهم نمو أعداد مكاتب الشركات العائلية الجديدة في الإمارات في ترسيخ الدولة مركزاً جاذباً للعائلات الثرية حول العالم لتأسيس مقار مكاتبها، بفضل المقومات المتوفرة، أبرزها المزايا الضريبية والموقع الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب ومنظومة خدمات مالية قوية، فضلاً عن المرافق عالية الجودة التي تعزز أنماط الحياة.

ووفقاً لنتائج التقرير، تعتزم مكاتب الشركات العائلية العالمية تعزيز التنويع بعيداً عن المجالات الخطرة والاستثمار في مناطق تقليدية وآمنة، ويشمل ذلك تفريغ المخاطر من خلال توزيع الاستثمارات عبر مناطق متعددة ذات عوائد عالية، كما يمكن أن تكون العملات المشفرة، وهي مجال ناشئ ذو اهتمام بالغ في الإمارات، ضمن مجالات الاستثمارات لدى شركات العائلات العالمية.

وأظهر التقرير أن قادة مكاتب الشركات العائلية في المنطقة يسعون بقوة لاعتماد استراتيجيات لزيادة ثروتهم وترسيخ مكانتهم. وأظهر التقرير أن العائلات ذات الثروات الفائقة (UHNW) تقوم بزيادة تقديم مخططات مشاركة الموظفين، مثل تقاسم الأرباح، وارتفاع شركات B corps، والاهتمام بالمشاركة الملكية للموظفين.

لمتابعة التفاصيل:



ــ تريليون دولار حجم الثروات العائلية في الإمارات 2026