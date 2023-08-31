تريليون دولار حجم الثروات العائلية في الإمارات 2026

توقع تقرير حديث بعنوان «مؤشر أجور مكاتب العائلات العالمية لعام 2023»، الصادر عن كي بي إم جي بالتعاون مع أغريوس في دولة الإمارات العربية المتحدة، زيادة حجم الثروة المالية لدى الأفراد ذوي الثروات العالية ومكاتب الشركات العائلية في الإمارات 46% بحلول عام 2026.

ووفقاً لنتائج التقرير، سوف ينمو حجم ثروة الإمارات المالية بمعدل سنوي مركب قدره 6.7% ليصل تريليون دولار بحلول عام 2026.

واستطلع التقرير آراء المديرين التنفيذيين لمكاتب العائلات والمديرين العامين والموظفين لتحليل تخطيط خلافة قيادة الشركات والتنقل الاجتماعي وهياكل الحوكمة. ووفقاً لنتائج التقرير، تعتزم مكاتب الشركات العائلية العالمية تعزيز التنويع بعيداً عن المجالات الخطرة والاستثمار في مناطق تقليدية وآمنة، ويشمل ذلك تفريغ المخاطر من خلال توزيع الاستثمارات عبر مناطق متعددة ذات عوائد عالية، كما يمكن أن تكون العملات المشفرة، وهي مجال ناشئ ذو اهتمام بالغ في الإمارات، ضمن مجالات الاستثمارات لدى شركات العائلات العالمية.

وأظهر التقرير أن قادة مكاتب الشركات العائلية في المنطقة يسعون بقوة لاعتماد استراتيجيات لزيادة ثروتهم وترسيخ مكانتهم، حيث أكد نصف المستطلعين (47%) من جميع مكاتب الشركات العائلية في دولة الإمارات أن لديهم خطة خلافة جاهزة لقيادة الشركات، في حين أن 30% من الرؤساء التنفيذيين في الدولة قادرون أيضاً على كسب أكثر من 50% من رواتبهم كمكافأة إضافية.

ويعد قطاع مكاتب الشركات العائلية في الإمارات من القطاعات الأكثر تنافسية، وذلك بفضل المبادرات التي تتخذها الحكومة، كما أن هذا القطاع الحيوي يؤدي دوراً كبيراً في تسريع نمو الاقتصاد الوطني. وخلال الأشهر الأخيرة، أطلقت الإمارات العديد من البرامج والمبادرات واللوائح، لدعم تطور ونمو هذا المجال.

علاوة على ذلك، تهدف السياسات الجديدة للحكومة التي أصدرتها الدولة إلى مساعدة الشركات العائلية في إنشاء حوكمة فعالة وتيسير عمليات الخلافة السلسة لقيادة الشركات؛ ما يضمن استمرارية الأعمال.

وقال راجيف بي باترا، الشريك ورئيس قسم الشركات الخاصة لدى كي بي إم جي لوار جلف: «تتجه مكاتب الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط نحو عام 2023 بخطة مدروسة. كانت العديد من المكاتب، في السابق، تركز بشكل كبير على الاستثمارات أكثر بكثير من تركيزهم على وجود بنية تحتية تشغيلية معقدة وقوية، ولكن مع الوقت، تغير هذا الاتجاه بفضل إطار التنظيم التي تنتهجه الدولة، الذي أسهم بشكل كبير في جذب مكاتب الشركات العائلية لتأسيس مقارها ونشاطاتها في الدولة».

وقال طيب محمد، المؤسس المشارك لشركة أغريوس: «تؤدي الشركات العائلية دوراً رئيساً في دفع معدلات الاقتصاد، بصفتها جزءاً رئيساً من منظومة الاقتصاد وسط التطور المتسارع في الإمارات والسعودية. ما لا شك فيه أن مبادرة إنشاء مركز الأعمال العائلية العالمي والثروة الخاصة، التي أطلقها مركز دبي المالي الدولي في دبي، سوف يعزز مكانة منطقة الشرق الأوسط مركزاً عالمياً تنافسياً لمكاتب الشركات العائلية في المستقبل».

وأظهر التقرير أيضاً أن العائلات ذات الثروات الفائقة (UHNW) تقوم بزيادة تقديم مخططات مشاركة الموظفين، مثل تقاسم الأرباح، وارتفاع شركات B corps، والاهتمام بالمشاركة الملكية للموظفين، بينما على الجانب الشخصي، تقوم مكاتب الشركات العائلية بوضع هياكل تعويض مهني متخصصة تحفز على التميز وتضمن استمرارية في عملية توظيفهم الجدد.