البيت الأبيض يحذر من خطر حصول شلل في الميزانية

طلب البيت الأبيض الخميس من الكونغرس الأمريكي التصويت سريعًا على تمديد تمويل الحكومة، تجنّبًا لحصول "إغلاق" في الولايات المتحدة في غضون شهر، وهو شلل قد يُصيب الإدارة الفيدراليّة بكاملها.

وقالت مديريّة الميزانيّة في البيت الأبيض في بيان، إنّ "من الواضح أنّ تمديدًا قصير المدى سيكون ضروريًّا الشهر المقبل".

وبحسب البيان، يتعلّق الأمر بـ"تجنّب اضطرابات خطيرة للأنشطة الفدراليّة" بعد بداية السنة الماليّة المقبلة في الأوّل من أكتوبر.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير "نحن بحاجة إلى تمويل برامج مهمّة للأميركيّين وتلبية احتياجات عاجلة"، مضيفة أنّه من دون تصويت سريع، قد تصبح برامج للمساعدات الغذائيّة في خطر.

وشدّدت على أنّه "لا يوجد سبب يمنع الكونغرس من تأدية عمله".

والكونغرس الأمريكي منقسم حاليًّا، إذ يُهيمن الديموقراطيّون على مجلس الشيوخ، في حين أنّ مجلس النواب خاضع لسيطرة المعارضة الجمهوريّة.

وهذه ثاني مرّة في غضون بضعة أشهر تجد القوّة الرائدة في العالم نفسها في مواجهة خطر مأزق ذي طابع سياسي ومالي مزدوج.

وسبق أن تجنّبت الولايات المتحدة في يونيو تخلّفًا عن السداد، بعد مفاوضات طويلة بين إدارة بايدن والمحافظين. وكان التخلّف عن السداد في ذلك الوقت سيشكّل أمرًا غير مسبوق.

وتُركّز المناقشات هذه المرّة على تمديد للميزانيّة بمبلغ نحو عشرين مليار دولار طلبه البيت الأبيض في 10

أغسطس. ويريد بايدن خصوصًا أن يُصوّت الكونغرس لصالح مساعدة إضافيّة لأوكرانيا قيمتها 13 مليار دولار.

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