كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬شوكت‭ ‬ميرضيائيف‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬أوزبكستان‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬استقلال‭ ‬بلاده،‭ ‬أعرب‭ ‬سموه‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لفخامته‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬ولشعب‭ ‬جمهورية‭ ‬أوزبكستان‭ ‬الصديق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنماء‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬مماثلة‭ ‬إلى‭ ‬عبدالله‭ ‬أريبوف‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬جمهورية‭ ‬أوزبكستان‭.‬