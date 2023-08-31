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الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان أوزبكستـان بذكرى الاستقلال

8/31/2023 7:16:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامــة‭ ‬الرئيس‭ ‬شوكت‭ ‬ميرضيائيف‭ ‬رئيــس‭ ‬جمهوريـة‭ ‬أوزبكستـان‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬استقلال‭ ‬بلاده،‭ ‬أعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لفخامته‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬ولشعب‭ ‬جمهورية‭ ‬أوزبكستان‭ ‬الصديق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬شوكت‭ ‬ميرضيائيف‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬أوزبكستان‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬استقلال‭ ‬بلاده،‭ ‬أعرب‭ ‬سموه‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لفخامته‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬ولشعب‭ ‬جمهورية‭ ‬أوزبكستان‭ ‬الصديق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنماء‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬مماثلة‭ ‬إلى‭ ‬عبدالله‭ ‬أريبوف‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬جمهورية‭ ‬أوزبكستان‭.‬

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