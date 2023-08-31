كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيسة‭ ‬زوزانا‭ ‬تشابوتوفا‭ ‬رئيسة‭ ‬جمهورية‭ ‬سلوفاكيا‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬لبلادها،‭ ‬أعرب‭ ‬سموه‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لفخامتها‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬ولشعب‭ ‬جمهورية‭ ‬سلوفاكيا‭ ‬الصديق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الازدهار‭ ‬والنماء‭.‬

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