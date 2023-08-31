الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان سلوفاكيا بذكرى العيد الوطني
التاريخ
8/31/2023 7:16:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة إلى فخامــة الرئيسة زوزانا تشابوتوفا رئيسة جمهوريـة سلوفاكيـا بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلادها، أعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامتها موفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة زوزانا تشابوتوفا رئيسة جمهورية سلوفاكيا بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلادها، أعرب سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لفخامتها موفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق المزيد من الازدهار والنماء. كلمات دالة
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