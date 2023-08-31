وزير الخارجية يترأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية
التاريخ
8/31/2023 7:16:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس مجلس أمناء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، أمس، اجتماع مجلس أمناء الأكاديمية، وذلك بحضور أعضاء المجلس.
وخلال الاجتماع أعرب وزير الخارجية عن بالغ شكره وتقديره لأعضاء مجلس الأمناء لجهودهم الطيبة وإسهاماتهم الملموسة والمقدرة في دعم الأكاديمية، مؤكدًا حرص وزارة الخارجية وسعيها الدائم على مواصلة بذل الجهود، والبناء على ما تحقق من مستويات متقدمة ومتنامية في كل ما من شأنه دعم التدريب وتطوير الكوادر الدبلوماسية، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، وبدعم ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورؤيتهما السديدة والثاقبة لمستقبل الدبلوماسية البحرينية الفاعلة.
بدورها، أعربت د. الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، مدير عام أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، عن شكرها لوزير الخارجية وكافة الأعضاء في المجلس على الدعم والاهتمام المتواصل بالأكاديمية وبرامجها التدريبية وأنشطتها المتنوعة، والذي أسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف والمقاصد المنشودة، مستعرضة مستجدات الأكاديمية في الربع الثالث من العام 2023، وخطتها وأولوياتها لتطوير الكوادر الدبلوماسية في الربع الرابع من العام 2023م، من خلال تقديم مجموعة من البرامج التدريبية وبرامج اللغات، سعيًا لصقل مهارات الدبلوماسي الشامل، وتعزيز قدرات الكادر الدبلوماسي والإداري في وزارة الخارجية سواء داخل مملكة البحرين أو في بعثات المملكة في الخارج.
من جانبهم أعرب أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية عن شكرهم للأكاديمية على دورها البارز ومبادراتها الطيبة في إعداد الكوادر الدبلوماسية وتأهيلهم تأهيلًا عاليًا بما يتناسب مع المعايير العالمية، متمنين لمنسوبي الأكاديمية دوام التوفيق والنجاح. كلمات دالة
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