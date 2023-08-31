وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬لجهودهم‭ ‬الطيبة‭ ‬وإسهاماتهم‭ ‬الملموسة‭ ‬والمقدرة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬وسعيها‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬بذل‭ ‬الجهود،‭ ‬والبناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة‭ ‬ومتنامية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬دعم‭ ‬التدريب‭ ‬وتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬تنفيذًا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ورؤيتهما‭ ‬السديدة‭ ‬والثاقبة‭ ‬لمستقبل‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬الفاعلة‭.‬

بدورها،‭ ‬أعربت‭ ‬د‭. ‬الشيخة‭ ‬منيرة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬أكاديمية‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للدراسات‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬وكافة‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬والاهتمام‭ ‬المتواصل‭ ‬بالأكاديمية‭ ‬وبرامجها‭ ‬التدريبية‭ ‬وأنشطتها‭ ‬المتنوعة،‭ ‬والذي‭ ‬أسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والمقاصد‭ ‬المنشودة،‭ ‬مستعرضة‭ ‬مستجدات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2023،‭ ‬وخطتها‭ ‬وأولوياتها‭ ‬لتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2023م،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬وبرامج‭ ‬اللغات،‭ ‬سعيًا‭ ‬لصقل‭ ‬مهارات‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الشامل،‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬الكادر‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬والإداري‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬سواء‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬بعثات‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬الخارج‭.‬

من‭ ‬جانبهم‭ ‬أعرب‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الأكاديمية‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬للأكاديمية‭ ‬على‭ ‬دورها‭ ‬البارز‭ ‬ومبادراتها‭ ‬الطيبة‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الكوادر‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬تأهيلًا‭ ‬عاليًا‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية،‭ ‬متمنين‭ ‬لمنسوبي‭ ‬الأكاديمية‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬