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مغردون يدعون إلى عدم الخوض في تفاصيل مقتل شاب بالمحرق

8/31/2023 7:16:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تفاعل‭ ‬مغردون‭ ‬بحرينيون‭ ‬عبر‭ ‬حسابات‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مع‭ ‬قضية‭ ‬مقتل‭ ‬شاب‭ ‬بحريني‭ ‬بالمحرق،‭ ‬واستذكروا‭ ‬مناقبه،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬كلها‭ ‬حزينة‭ ‬ومتأثرة‭ ‬وتترحم‭ ‬على‭ ‬الشاب‭ ‬الخلوق‭ ‬صاحب‭ ‬البصمات‭ ‬المميزة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬وطالبوا‭ ‬بعدم‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة،‭ ‬لأنها‭ ‬سوف‭ ‬تترك‭ ‬أثرا‭ ‬سلبيا‭ ‬على‭ ‬أولاد‭ ‬الضحية‭ ‬وذويه‭ ‬وكذا‭ ‬ذوي‭ ‬عائلة‭ ‬زوجته‭.‬

وكتب‭ ‬أحد‭ ‬المغردين‭ ‬عن‭ ‬الواقعة‭ ‬قائلا‭: ‬هي‭ ‬فاجعة؟‭ ‬نعم‭ ‬واسأل‭ ‬شباب‭ ‬البحرين‭ ‬وأهلها‭ ‬عن‭ ‬فقدان‭ ‬شاب‭ ‬يُشهد‭ ‬له‭ ‬بالكفاءة‭ ‬والخير،‭ ‬ولكن‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭ ‬بتربيتهم‭ ‬وفطرتهم‭ ‬أهل‭ ‬وقرابة‭.. ‬فلا‭ ‬يخوضون‭ ‬في‭ ‬الفرضيات‭ ‬وأسرار‭ ‬البيوت‭.. ‬ولا‭ ‬ينبشون‭ ‬في‭ ‬التفاصيل‭.. ‬ولا‭ ‬يأخذون‭ ‬الحدث‭ ‬مادة‭ ‬للتندر‭.. ‬لنصن‭ ‬ألسنتنا‭ ‬ونحفظ‭ ‬أهلنا‭.‬

وأشار‭ ‬آخر‭: ‬يا‭ ‬ليت‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬نشر‭ ‬الاسباب‭ ‬والتفاصيل‭ ‬لأنها‭ ‬في‭ ‬الاخير‭ ‬‮«‬أسرار‭ ‬بيوت‮»‬،‭ ‬وكل‭ ‬اللي‭ ‬راح‭ ‬يصير‭ ‬ان‭ ‬الموضوع‭ ‬بيكون‭ ‬مادة‭ ‬دسمة‭ ‬يتكلمون‭ ‬فيها‭ ‬القصاصين‭ ‬على‭ ‬اليوتيوب‭ ‬والجرائد‭ ‬والاخبار‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاهدات،‭ ‬واللي‭ ‬راح‭ ‬يتضايق‭ ‬ويتأذى‭ ‬أهل‭ ‬وعيال‭ ‬الجاني‭ ‬والمجني‭ ‬عليه‭.‬

وكتب‭ ‬خالد‭ ‬موسى‭ ‬البلوشي‭ ‬مع‭ ‬إعلان‭ ‬دفن‭ ‬الراحل‭ ‬بمقبرة‭ ‬المحرق‭: ‬وفاء‭ ‬بالأخوة‭ ‬والصداقة‭ ‬لنقف‭ ‬على‭ ‬قبره‭ ‬وندعو‭ ‬له‭ ‬بالثبات‭ ‬عند‭ ‬السؤال‭ ‬والمغفرة‭ ‬والرحمة‭.. ‬لترفع‭ ‬الايادي‭ ‬بالدعاء‭ ‬بدل‭ ‬رفعها‭ ‬للتصوير‭.. ‬ولنكُن‭ ‬عوناً‭ ‬لأهله‭ ‬في‭ ‬مصابهم‭ ‬بدل‭ ‬التوثيق‭ ‬والسبق‭ ‬الصحفي‭.‬

ونشر‭ ‬أحد‭ ‬النشطاء‭ ‬مقطعا‭ ‬مصورا‭ ‬قال‭ ‬فيه‭: ‬المتهمة‭ ‬بقتل‭ ‬زوجها‭ ‬محبوسة‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيق،‭ ‬بمعنى‭ ‬لا‭ ‬تسئ‭ ‬لها‭ ‬أو‭ ‬لأهلها،‭ ‬أو‭ ‬تؤول‭ ‬في‭ ‬القصة‭ ‬من‭ ‬نسيج‭ ‬خيالك،‭ ‬من‭ ‬سيقرأ‭ ‬هم‭ ‬أهلها‭ ‬وعيالها،‭ ‬فلا‭ ‬تسئ‭ ‬لهم،‭ ‬وهي‭ ‬الحين‭ ‬محبوسة،‭ ‬ولن‭ ‬تقرأ‭ ‬أو‭ ‬تسمع‭ ‬شيئا،‭ ‬رفقا‭ ‬بشعور‭ ‬الأهل‭.‬

وكتب‭ ‬آخر‭: ‬‮«‬الصمت‭ ‬نعمة،‭ ‬أحيانًا‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬عليك‭ ‬فعله‭ ‬هو‭ ‬الالتزام‭ ‬بالصمت‭.. ‬حتى‭ ‬انتهاء‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭.. ‬وحفاظاً‭ ‬على‭ ‬النسيج‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لجميع‭ ‬الأطراف‮»‬‭.‬

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