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«التنسيقية» تناقش استراتيجية الاقتصاد الرقمي

8/31/2023 7:16:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬الـ462‭.‬

وذكر‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‮»‬‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬ناقشت‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬تنفيذ‭ ‬استراتيجية‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ (‬2022-2026‭) ‬واستراتيجية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬كما‭ ‬‏اطلعت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬على‭ ‬مستجدات‭ ‬تقييم‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‭.‬

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