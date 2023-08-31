«التنسيقية» تناقش استراتيجية الاقتصاد الرقمي
التاريخ
8/31/2023 7:16:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد اجتماع اللجنة التنسيقية الـ462.
وذكر حساب «أخبار سمو ولي العهد» على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أن اللجنة التنسيقية ناقشت آخر مستجدات تنفيذ استراتيجية قطاع السياحة (2022-2026) واستراتيجية الاقتصاد الرقمي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، كما اطلعت اللجنة التنسيقية على مستجدات تقييم مراكز الخدمة الحكومية. كلمات دالة
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