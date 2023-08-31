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تدشين خدمة البث الرقمي الصوتي إضافة نوعية للعمل الإذاعي في البحرين

8/31/2023 7:16:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬حرص‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬التقنية‭ ‬والتكنولوجية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬البث‭ ‬الإذاعي‭ ‬والتلفزيوني،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بقطاع‭ ‬الإعلام‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬إن‭ ‬تدشين‭ ‬خدمة‭ ‬البث‭ ‬الرقمي‭ ‬الصوتي‭ ‬‮«‬‭+‬ DAB ‮»‬‭ ‬بمناسبة‭ ‬تفضل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بافتتاح‭ ‬استوديوهات‭ ‬الإذاعات‭ ‬الخاصة‭ ‬يمثل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬متميزة‭ ‬للعمل‭ ‬الإذاعي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬الذي‭ ‬يمتد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬عامًا،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬يتيحه‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬للبث‭ ‬من‭ ‬إمكانات‭ ‬متعددة‭ ‬لزيادة‭ ‬آفاق‭ ‬البث‭ ‬ومدى‭ ‬التغطية‭ ‬الإذاعية‭.‬

وأشار‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يتضمنه‭ ‬مشروع‭ ‬مبنى‭ ‬استوديوهات‭ ‬الإذاعات‭ ‬الخاصة‭ ‬وتجهيزه‭ ‬بأحدث‭ ‬أنظمة‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬لتوفير‭ ‬تيار‭ ‬كهربائي‭ ‬مستدام‭ ‬لجميع‭ ‬الأجهزة‭ ‬والأنظمة‭ ‬التقنية،‭ ‬وتزامن‭ ‬افتتاح‭ ‬المشروع‭ ‬مع‭ ‬إطلاق‭ ‬تقنية‭ ‬البث‭ ‬الصوتي‭ ‬الرقمي‭ ‬‮«‬‭+‬ DAB ‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬الجيل‭ ‬الثالث‭ ‬لأنظمة‭ ‬البث‭ ‬وأحدثها،‭ ‬موضحًا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬كبرى‭ ‬الشركات‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التقنيات‭ ‬الإذاعية،‭ ‬لتوفير‭ ‬أحدث‭ ‬وأفضل‭ ‬الأجهزة‭ ‬والتقنيات‭ ‬للإذاعات‭ ‬الخاصة‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬مميزات‭ ‬البث‭ ‬الإذاعي‭ ‬الرقمي‭ ‬‮«‬‭+‬ DAB ‮»‬‭ ‬التوفير‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬تكاليف‭ ‬الإرسال‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬نوعية‭ ‬الإشارة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬سهولة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستقبال‭ ‬وسهولة‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬المحطات‭ ‬الإذاعية‭ ‬بالاسم‭ ‬وليس‭ ‬بالتردد،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جودة‭ ‬الصوت‭ ‬والوضوح،‭ ‬وكذلك‭ ‬وقف‭ ‬وإرجاع‭ ‬التسجيل‭ ‬من‭ ‬البث‭ ‬الإذاعي‭ ‬الحي‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الاختصار‭ ‬‮«‬ DAB ‮»‬‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬تقنية‭ ‬البث‭ ‬الصوتي‭ ‬الرقمي Digital ‭ ‬ Audio ‭ ‬ Broadcasting ‭) ) ‬وهي‭ ‬عملية‭ ‬البث‭ ‬الرقمي‭ ‬لإشارات‭ ‬الراديو،‭ ‬باستخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬متطورة‭ ‬لعمليتي‭ ‬الترميز‭ ‬والضغط‭.‬

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