تدشين خدمة البث الرقمي الصوتي إضافة نوعية للعمل الإذاعي في البحرين
التاريخ
8/31/2023 7:16:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام، حرص الوزارة على مواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية في مجالات البث الإذاعي والتلفزيوني، بما يسهم في الارتقاء بقطاع الإعلام ويعزز من دوره في خدمة أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقال وزير الإعلام إن تدشين خدمة البث الرقمي الصوتي «+ DAB » بمناسبة تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بافتتاح استوديوهات الإذاعات الخاصة يمثل نقلة نوعية متميزة للعمل الإذاعي في مملكة البحرين، الذي يمتد أكثر من 80 عامًا، وذلك من خلال ما يتيحه النظام الجديد للبث من إمكانات متعددة لزيادة آفاق البث ومدى التغطية الإذاعية.
وأشار وزير الإعلام إلى ما يتضمنه مشروع مبنى استوديوهات الإذاعات الخاصة وتجهيزه بأحدث أنظمة الطاقة الكهربائية لتوفير تيار كهربائي مستدام لجميع الأجهزة والأنظمة التقنية، وتزامن افتتاح المشروع مع إطلاق تقنية البث الصوتي الرقمي «+ DAB » التي تعتبر الجيل الثالث لأنظمة البث وأحدثها، موضحًا أنه تم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع كبرى الشركات المختصة في مجال التقنيات الإذاعية، لتوفير أحدث وأفضل الأجهزة والتقنيات للإذاعات الخاصة.
وقال وزير الإعلام إن من أبرز مميزات البث الإذاعي الرقمي «+ DAB » التوفير الكبير في تكاليف الإرسال بالإضافة إلى تحسين نوعية الإشارة، فضلاً عن سهولة الحصول على أجهزة الاستقبال وسهولة البحث عن المحطات الإذاعية بالاسم وليس بالتردد، إلى جانب جودة الصوت والوضوح، وكذلك وقف وإرجاع التسجيل من البث الإذاعي الحي.
يذكر أن الاختصار « DAB » يشير إلى تقنية البث الصوتي الرقمي Digital Audio Broadcasting ) ) وهي عملية البث الرقمي لإشارات الراديو، باستخدام تقنيات متطورة لعمليتي الترميز والضغط. كلمات دالة
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