رئيس جمعية الصحفيين يشيد بتدشين نائب جلالة الملك ولي العهد الاستوديوهات الجديدة
التاريخ
8/31/2023 7:16:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد الأستاذ عيسى الشايجي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية بتفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد بتدشين الاستوديو الرئيسي لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين ومبنى استوديوهات الإذاعات الخاصة بمجمع وزارة الإعلام، وقال إن هذا الإنجاز سوف يشكل دفعة ونقلة كبيرة في مسيرة الإعلام الوطني في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم.
وتقدم الشايجي بخالص التهاني والتبريكات إلى الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام بمناسبة تدشين الاستوديو الرئيسي لمركز الأخبار ومبنى استوديوهات الإذاعات الخاصة، والاحتفال بمرور خمسين عامًا على بدء البث التلفزيوني في مملكة البحرين، مشيدًا بجهود الوزير في تطوير قطاع الإعلام بما يواكب التطورات الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع على مستوى العالم. كلمات دالة
MENAFN31082023000055011008ID1106993817
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.