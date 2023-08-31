وتقدم‭ ‬الشايجي‭ ‬بخالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬بمناسبة‭ ‬تدشين‭ ‬الاستوديو‭ ‬الرئيسي‭ ‬لمركز‭ ‬الأخبار‭ ‬ومبنى‭ ‬استوديوهات‭ ‬الإذاعات‭ ‬الخاصة،‭ ‬والاحتفال‭ ‬بمرور‭ ‬خمسين‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬البث‭ ‬التلفزيوني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بجهود‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الإعلام‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬التطورات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

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