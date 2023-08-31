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رئيس جمعية الصحفيين يشيد بتدشين نائب جلالة الملك ولي العهد الاستوديوهات الجديدة

8/31/2023 7:16:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬الأستاذ‭ ‬عيسى‭ ‬الشايجي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية‭ ‬بتفضل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬بتدشين‭ ‬الاستوديو‭ ‬الرئيسي‭ ‬لمركز‭ ‬الأخبار‭ ‬بتلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬ومبنى‭ ‬استوديوهات‭ ‬الإذاعات‭ ‬الخاصة‭ ‬بمجمع‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬سوف‭ ‬يشكل‭ ‬دفعة‭ ‬ونقلة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬الإعلام‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

وتقدم‭ ‬الشايجي‭ ‬بخالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬بمناسبة‭ ‬تدشين‭ ‬الاستوديو‭ ‬الرئيسي‭ ‬لمركز‭ ‬الأخبار‭ ‬ومبنى‭ ‬استوديوهات‭ ‬الإذاعات‭ ‬الخاصة،‭ ‬والاحتفال‭ ‬بمرور‭ ‬خمسين‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬البث‭ ‬التلفزيوني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بجهود‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الإعلام‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬التطورات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

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