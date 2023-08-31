طهران‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الإيرانية‭ ‬إحباط‭ ‬محاولة‭ ‬تخريب‭ ‬لبرنامجها‭ ‬الصاروخي‭ ‬تقف‭ ‬خلفها‭ ‬شبكة‭ ‬متّصلة‭ ‬بإسرائيل،‭ ‬وتوقيف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الضالعين‭ ‬فيها،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬أمس‭. ‬

ووصفت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬للأنباء‭ ‬المحاولة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬أكبر‭ ‬عملية‭ ‬تخريبية‭ ‬صناعية‭ ‬تستهدف‭ ‬الصناعات‭ ‬الصاروخية‭ ‬والفضائية‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬وإسناد‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬لم‭ ‬تكشف‭ ‬هويته‭. ‬

وأضاف‭ ‬هذا‭ ‬المسؤول‭: ‬‮«‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة،‭ ‬خططت‭ ‬شبكة‭ ‬محترفة‭ ‬تماما‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬المتسللين‭ ‬لإدخال‭ ‬أجزاء‭ ‬معيوبة‭ ‬في‭ ‬حلقة‭ ‬إنتاج‭ ‬الصواريخ‭ ‬المتقدمة‭ ‬لدى‭ ‬الصناعات‭ ‬الصاروخية‭ ‬بوزارة‭ ‬الدفاع‮»‬‭. ‬

وأوضح‭: ‬‮«‬سعت‭ ‬هذه‭ ‬الشبكة‭ ‬بتوجيه‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬جهاز‭ ‬الموساد‭ ‬إلى‭ ‬تحويل‭ ‬الصواريخ‭ ‬المنتجة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بيع‭ ‬القطع‭ ‬المجهزة‭ ‬إلى‭ ‬عبوات‭ ‬ناسفة‭ ‬لضرب‭ ‬الخطوط‭ ‬الصناعية‭ ‬والموظفين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬‮«‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬عناصر‭ ‬شبكة‭ ‬التخريب‭ ‬هذه‭ ‬وتحييد‭ ‬عملياتها‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬تفاصيل‭ ‬إضافية‭.‬

وأشار‭ ‬المسؤول‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬الاستخباراتية‭ ‬‮«‬هي‭ ‬الأكثر‭ ‬تعقيداً‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬والكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬تكبد‭ ‬فشلاً‭ ‬ذريعاً‭ ‬عبر‭ ‬إحباط‭ ‬خطته‮»‬‭. ‬

ونقلت‭ ‬الوكالة‭ ‬عن‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬مهدي‭ ‬رياحي‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬عناصر‭ ‬الشبكة‭ ‬حاولوا‭ ‬‮«‬زرع‭ ‬متفجرات‮»‬‭ ‬في‭ ‬الصواريخ‭ ‬لكي‭ ‬‮«‬تنفجر‭ ‬في‭ ‬زمان‭ ‬ومكان‭ ‬محددين‮»‬‭.‬

واتهمت‭ ‬إيران‭ ‬عدويها‭ ‬اللدودين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بالوقوف‭ ‬خلف‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬محاولات‭ ‬التخريب‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية،‭ ‬برنامجيها‭ ‬النووي‭ ‬والصاروخي‭. ‬كذلك،‭ ‬تتهمها‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬عن‭ ‬اغتيالات‭ ‬ومحاولات‭ ‬اغتيال‭ ‬علماء‭ ‬وخبراء‭ ‬معنيين‭ ‬ببرامج‭ ‬كهذه‭ ‬تثير‭ ‬قلق‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭. ‬

وفي‭ ‬يناير،‭ ‬اتهمت‭ ‬إيران‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالوقوف‭ ‬خلف‭ ‬محاولة‭ ‬استهداف‭ ‬منشأة‭ ‬لوزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬أصفهان‭ ‬وسط‭ ‬البلاد‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬تتهم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬إيران‭ ‬باستخدام‭ ‬إنتاجها‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬والطائرات‭ ‬المسيّرة‭ ‬لاستهداف‭ ‬قوات‭ ‬أمريكية‭ ‬وسفن‭ ‬تجارية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بإسرائيل‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬الخليج‭ ‬ودول‭ ‬المنطقة‭.‬