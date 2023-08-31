ترقّب مصير الغابون بعد إنهاء حكم عائلة بونغو

ليبرفيل‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬سادت‭ ‬حالة‭ ‬ترقب‭ ‬في‭ ‬الغابون‭ ‬بانتظار‭ ‬أي‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬مستقبل‭ ‬الدولة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬إفريقيا‭ ‬أمس‭ ‬بعدما‭ ‬أسدل‭ ‬ضباط‭ ‬متمرّدون‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬عائلة‭ ‬بونغو‭ ‬الذي‭ ‬دام‭ ‬55‭ ‬عاما‭.

‬أطاح‭ ‬العسكريون‭ ‬الأربعاء‭ ‬بالرئيس‭ ‬علي‭ ‬بونغو‭ ‬أونديمبا‭ ‬الذي‭ ‬حكم‭ ‬والده‭ ‬عُمر‭ ‬البلاد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬عقود،‭ ‬بعد‭ ‬لحظات‭ ‬على‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬متنازع‭ ‬عليها‭.‬ووسط‭ ‬أجواء‭ ‬احتفالية‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬الغنية‭ ‬بالنفط،‭ ‬عيّن‭ ‬قادة‭ ‬الانقلاب‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الجمهوري‭ ‬الجنرال‭ ‬بريس‭ ‬أوليغي‭ ‬نغيما‭ ‬‮«‬رئيسا‭ ‬للمرحلة‭ ‬الانتقالية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الغابون‭. ‬وأعادوا‭ ‬خدمة‭ ‬الإنترنت‭ ‬وبث‭ ‬ثلاث‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬فرنسية‭ ‬بعدما‭ ‬قطعته‭ ‬حكومة‭ ‬بونغو‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭. ‬

لكنهم‭ ‬أبقوا‭ ‬حظر‭ ‬التجوّل‭ ‬المفروض‭ ‬من‭ ‬السادسة‭ ‬مساء‭ ‬حتى‭ ‬السادسة‭ ‬صباحا‭ ‬‮«‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬الهدوء‭ ‬والسلام‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬حدود‭ ‬الغابون‭ ‬مغلقة‭.‬

وينتظر‭ ‬سكان‭ ‬الغابون‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬معرفة‭ ‬المدة‭ ‬التي‭ ‬ستبقى‭ ‬فيها‭ ‬البلاد‭ ‬تحت‭ ‬الحكم‭ ‬العسكري‭ ‬والكيفية‭ ‬التي‭ ‬ستعاد‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬السلطة‭ ‬إلى‭ ‬المدنيين‭. ‬

وأعلن‭ ‬مجلس‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬قرر‭ ‬‮«‬تعليقا‭ ‬فوريا‮»‬‭ ‬لعضوية‭ ‬الغابون‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬إثر‭ ‬الانقلاب‭.‬وأعرب‭ ‬المجلس‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬اكس‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تنديده‭ ‬الشديد‭ ‬باستيلاء‭ ‬عسكريين‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬الغابون‭ ‬وإطاحة‭ ‬الرئيس‭ ‬علي‭ ‬بونغو‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬اغسطس‭ ‬2023‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬قرر‭ ‬أن‭ ‬يعلق‭ ‬فورا‭ ‬مشاركة‭ ‬الغابون‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنشطة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬وهيئاته‭ ‬ومؤسساته‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬هذا‭ ‬الاعلان‭ ‬إثر‭ ‬اجتماع‭ ‬للمجلس‭ ‬بحث‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬الغابون‭.‬

يطرح‭ ‬مستقبل‭ ‬بونغو‭ ‬تساؤلات‭ ‬أيضا،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين‭ ‬كانتا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬التي‭ ‬طالبت‭ ‬بضمانات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬سلامته‭.‬انتُخب‭ ‬بونغو‭ ‬الذي‭ ‬لطالما‭ ‬تم‭ ‬تصويره‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬شخصية‭ ‬تفتقر‭ ‬للشعور‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬عقب‭ ‬وفاة‭ ‬والده‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬ثروة‭ ‬طائلة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الموارد‭ ‬النفطية‭ ‬للغابون‭.‬

وأعيد‭ ‬انتخابه‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬خلافية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتعرّض‭ ‬إلى‭ ‬ذبحة‭ ‬قلبية‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬أضعفت‭ ‬سلطته‭. ‬

وأعلن‭ ‬قادة‭ ‬الانقلاب‭ ‬الأربعاء‭ ‬بأن‭ ‬بونغو‭ ‬وضع‭ ‬قيد‭ ‬الإقامة‭ ‬الجبرية‭ ‬و«أحيل‭ ‬على‭ ‬التقاعد‮»‬‭.‬لكن‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬تمكّن‭ ‬بونغو‭ ‬من‭ ‬نشر‭ ‬تسجيل‭ ‬مصوّر‭ ‬ناشد‭ ‬فيه‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬الأصدقاء‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.. ‬رفع‭ ‬أصواتهم‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجله‭.‬

جاء‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الانقلاب‭ ‬بعد‭ ‬لحظات‭ ‬على‭ ‬إعلان‭ ‬هيئة‭ ‬الانتخابات‭ ‬الوطنية‭ ‬فوز‭ ‬بونغو‭ ‬بولاية‭ ‬ثالثة‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬السبت‭ ‬مع‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬64 ‭,‬ 27‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭.‬

وأعلن‭ ‬القادة‭ ‬الجدد‭ ‬الذي‭ ‬أطلقوا‭ ‬على‭ ‬أنفسهم‭ ‬‮«‬لجنة‭ ‬المرحلة‭ ‬الانتقالية‭ ‬وإعادة‭ ‬لمؤسسات‮»‬‭ ‬إلغاء‭ ‬نتائج‭ ‬الاقتراع‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬المعارضة‭ ‬إنها‭ ‬مزوّرة‭. ‬وأفادوا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬الانتخابات‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تفِ‭ ‬بشروط‭ ‬الاقتراع‭ ‬الشفاف‭ ‬والموثوق‭ ‬والشامل‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يأمل‭ ‬به‭ ‬سكان‭ ‬الغابون‮»‬‭.‬

وأوضحوا‭ ‬‮«‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬حكم‭ ‬غير‭ ‬مسؤول‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬التنبؤ‭ ‬به،‭ ‬والذي‭ ‬نجم‭ ‬عنه‭ ‬تدهور‭ ‬التماسك‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬مع‭ ‬خطر‭ ‬أن‭ ‬يقود‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬فوضى‭ ‬في‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬