توج‭ ‬فريق‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬المهرجان‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭ ‬للجامعات،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬روسيا‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬فؤاد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المشرف‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬ليتحقق‭ ‬لولا‭ ‬دعم‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬واهتمام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬وقطاع‭ ‬الرياضة‭ ‬وتشجيع‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬خوض‭ ‬غمار‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تتويج‭ ‬الجامعة‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭ ‬يعد‭ ‬ثمرة‭ ‬توجيهات‭ ‬وحرص‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬بمؤازرة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬المستوى‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والنهوض‭ ‬به‭ ‬نحو‭ ‬العالمية‭.‬

وأعرب‭ ‬الأنصاري‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬الجامعة‭ ‬وفخرها‭ ‬بالإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬الطلبة،‭ ‬مهنئاً‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئتين‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬بمناسبة‭ ‬الإنجاز‭ ‬الرياضي،‭ ‬الذي‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭ ‬العالميَّة،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لأداء‭ ‬اللاعبين‭ ‬المتميز،‭ ‬ولجهود‭ ‬التدريب‭ ‬والدعم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الفريق‭ ‬الفني‭ ‬المرافق‭.‬

وقال‭ ‬د‭. ‬الأنصاري‭ ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬الإنجازات‭ ‬العلمية،‭ ‬والرياضية،‭ ‬والفنية،‭ ‬الكثيرة‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعة‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتهم‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬المحلية،‭ ‬والإقليمية،‭ ‬والدولية‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬تتويج‭ ‬فريق‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬بطلاً‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بأداء‭ ‬رائع‭ ‬على‭ ‬جامعة‭ ‬ديرزافين‭ ‬تامبوف‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭.‬

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للمدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬قد‭ ‬اختار‭ ‬لاعبي‭ ‬فريق‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭ ‬للجامعات‭ ‬في‭ ‬روسيا،‭ ‬والذي‭ ‬تألف‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬لاعباً،‭ ‬وهم‭ ‬حسن‭ ‬ناصر‭ ‬حسين،‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬القيم،‭ ‬احمد‭ ‬صادق،‭ ‬عبدالله‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬صادق‭ ‬مرهون،‭ ‬حسن‭ ‬احمد‭ ‬محمد‭ ‬عليوي،‭ ‬حسين‭ ‬منصور‭ ‬احمد،‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬حسان،‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬احمد،‭ ‬مهدي‭ ‬حسن‭ ‬المغلق،‭ ‬حسين‭ ‬عبدالرضا‭ ‬حسن،‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭.‬

وشارك‭ ‬فريق‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬لجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭ ‬للجامعات‭ ‬منذ‭ ‬24‭ ‬أغسطس،‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بيكاترينبورغ‭ ‬بروسيا‭. ‬وأشرف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬الفريق‭ ‬حسين‭ ‬خليل،‭ ‬ومساعد‭ ‬المدرب‭ ‬فؤاد‭ ‬عبدالواحد‭ ‬من‭ ‬دائرة‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إداري‭ ‬الفريق‭ ‬حسين‭ ‬محمد‭ ‬الغيص،‭ ‬اختصاصي‭ ‬أول‭ ‬أنشطة‭ ‬رياضية‭ ‬بعمادة‭ ‬شؤون‭ ‬الطلبة‭.‬

وقد‭ ‬تألق‭ ‬فريق‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المباريات،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬أمام‭ ‬جامعة‭ ‬معهد‭ ‬البناء‭ ‬والهندسة‭ ‬نمنغان‭ ‬في‭ ‬أوزبكستان،‭ ‬وفاز‭ ‬على‭ ‬جامعة‭ ‬ولاية‭ ‬الأورال‭ ‬للنقل‭ ‬بالسكك‭ ‬الحديدية‭ ‬في‭ ‬روسيا،‭ ‬وفاز‭ ‬على‭ ‬جامعة‭ ‬زيمبابوي،‭ ‬كما‭ ‬تخطى‭ ‬جامعة‭ ‬الصين‭ ‬بأداء‭ ‬مميز،‭ ‬واستحق‭ ‬لقب‭ ‬البطولة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬جامعة‭ ‬ديرزافين‭ ‬تامبوف‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬روسيا‭.‬

ويهدف‭ ‬المهرجان‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬الجامعات‭ ‬المشاركة‭ ‬والجامعات‭ ‬الروسية‭ ‬والدولية‭ ‬الأخرى،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬الثقافية‭ ‬والأكاديمية‭ ‬العالمية‭.‬



















