د. الأنصاري: فريق جامعة البحرين رفع اسم مملكة البحرين عاليًا
التاريخ
8/31/2023 7:16:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
توج فريق جامعة البحرين للكرة الطائرة بلقب بطولة المهرجان الرياضي الدولي للجامعات، التي أقيمت في روسيا. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين أن هذا الإنجاز المشرف ما كان ليتحقق لولا دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بجامعة البحرين وقطاع الرياضة وتشجيع الشباب على خوض غمار المنافسة في مختلف البطولات، لافتاً إلى أن تتويج الجامعة بلقب البطولة يعد ثمرة توجيهات وحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بمؤازرة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، على تعزيز المستوى الرياضي في مملكة البحرين، والنهوض به نحو العالمية.
وأعرب الأنصاري عن اعتزاز الجامعة وفخرها بالإنجاز الذي حققه الطلبة، مهنئاً أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الجامعة بمناسبة الإنجاز الرياضي، الذي رفع اسم مملكة البحرين في المحافل الرياضية العالميَّة، معبرا عن شكره وتقديره لأداء اللاعبين المتميز، ولجهود التدريب والدعم من قبل الفريق الفني المرافق.
وقال د. الأنصاري «إن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات العلمية، والرياضية، والفنية، الكثيرة التي يحققها طلبة الجامعة خلال مشاركاتهم في المسابقات المحلية، والإقليمية، والدولية».
وأعلنت اللجنة المنظمة تتويج فريق جامعة البحرين بطلاً في منافسات الكرة الطائرة، بعد فوزه بأداء رائع على جامعة ديرزافين تامبوف الحكومية في روسيا في المباراة النهائية، يوم أمس الأربعاء.
وكان الاتحاد البحريني للمدارس والجامعات قد اختار لاعبي فريق الكرة الطائرة الذي يشارك في المهرجان الرياضي الدولي للجامعات في روسيا، والذي تألف من 12 لاعباً، وهم حسن ناصر حسين، علي عبدالله القيم، احمد صادق، عبدالله محمد جعفر، صادق مرهون، حسن احمد محمد عليوي، حسين منصور احمد، حسين علي حسين حسان، علي حسين احمد، مهدي حسن المغلق، حسين عبدالرضا حسن، علي محمد جواد.
وشارك فريق الكرة الطائرة لجامعة البحرين في المهرجان الرياضي الدولي للجامعات منذ 24 أغسطس، في مدينة بيكاترينبورغ بروسيا. وأشرف على تدريب الفريق حسين خليل، ومساعد المدرب فؤاد عبدالواحد من دائرة الأمن والسلامة في جامعة البحرين، بالإضافة إلى إداري الفريق حسين محمد الغيص، اختصاصي أول أنشطة رياضية بعمادة شؤون الطلبة.
وقد تألق فريق جامعة البحرين في جميع المباريات، حيث فاز أمام جامعة معهد البناء والهندسة نمنغان في أوزبكستان، وفاز على جامعة ولاية الأورال للنقل بالسكك الحديدية في روسيا، وفاز على جامعة زيمبابوي، كما تخطى جامعة الصين بأداء مميز، واستحق لقب البطولة بعد فوزه على جامعة ديرزافين تامبوف الحكومية في روسيا.
ويهدف المهرجان إلى تعزيز التواصل، وتبادل الخبرات بين الجامعات المشاركة والجامعات الروسية والدولية الأخرى، وتعزيز الروابط الثقافية والأكاديمية العالمية.
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