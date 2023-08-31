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نفخر بتحقيق لقب بطولة العالم للجامعاتد. فاطمة المالكي: أبناء البحرين يصنعون التاريخ

8/31/2023 7:16:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عبرت‭ ‬عميدة‭ ‬شؤون‭ ‬الطلاب‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬د‭. ‬فاطمة‭ ‬المالكي‭ ‬عن‭ ‬فخرها‭ ‬واعتزازها‭ ‬بلاعبي‭ ‬فريق‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الحائز‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للجامعات‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬مستضيف‭ ‬البطولة‭ ‬روسيا‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬واحد‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأول،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ابناء‭ ‬البحرين‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يكتبون‭ ‬التاريخ‭ ‬بسواعد‭ ‬تتسم‭ ‬بالذكاء‭ ‬والقوة‭ ‬والإخلاص‭ ‬للمملكة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬التي‭ ‬يلقاها‭ ‬الرياضيون‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬العليا‭.‬

وقالت‭ ‬المالكي‭ ‬إن‭ ‬الفريق‭ ‬حمل‭ ‬على‭ ‬عاتقه‭ ‬مهمة‭ ‬تشريف‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لإعلان‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للجامعات،‭ ‬لذا‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬الاجتهاد‭ ‬لرفع‭ ‬اسم‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬المحفل‭ ‬العالمي‭ ‬هو‭ ‬الهاجس‭ ‬الأول،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬الوطني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدربين‭ ‬حسين‭ ‬خليل‭ ‬وفؤاد‭ ‬عبدالواحد‭ ‬أدار‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬بالشكل‭ ‬المطلوب‭ ‬وبخطط‭ ‬ذكية‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تألق‭ ‬اللاعبين‭ ‬وتحقيق‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬بدون‭ ‬هزيمة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬مقدرة‭ ‬أبناء‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرسومة‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬مليئة‭ ‬بالمصاعب‭ ‬والتنافس‭ ‬الشديد‭.‬

وأضافت‭ ‬المالكي‭ ‬أن‭ ‬لاعبي‭ ‬فريق‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬تفوقوا‭ ‬على‭ ‬العمالقة‭ ‬الروس‭ ‬ببراعة‭ ‬شهد‭ ‬لها‭ ‬الجميع،‭ ‬وأن‭ ‬المساندة‭ ‬الجماهيرية‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬الروس‭ ‬لم‭ ‬تقف‭ ‬حجر‭ ‬عثرة‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬للفوز‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬تطور‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخطط‭ ‬التي‭ ‬وضع‭ ‬لبناتها‭ ‬رجال‭ ‬مخلصون‭ ‬للبحرين‭.‬

وأشارت‭ ‬المالكي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬طفرة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأندية‭ ‬والمنتخبات‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتتشرف‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬جزءًا‭ ‬مهمًا‭ ‬من‭ ‬المنظومة‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬اهتمام‭ ‬الجامعة‭ ‬بالرياضيين‭ ‬يخلق‭ ‬بيئة‭ ‬إيجابية‭ ‬ويرفع‭ ‬مستوى‭ ‬الرياضة،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬الفوز‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للجامعات‭ ‬إنجاز‭ ‬يُحسب‭ ‬للقائمين‭ ‬على‭ ‬الرياضة‭ ‬ويؤسس‭ ‬لانتصارات‭ ‬قادمة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬المماثلة،‭ ‬وهو‭ ‬مفخرة‭ ‬للبحرين‭ ‬أن‭ ‬ترى‭ ‬أبناءها‭ ‬يرتقون‭ ‬أعلى‭ ‬المراتب‭.‬



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