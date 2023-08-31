نفخر بتحقيق لقب بطولة العالم للجامعاتد. فاطمة المالكي: أبناء البحرين يصنعون التاريخ
التاريخ
8/31/2023 7:16:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عبرت عميدة شؤون الطلاب بجامعة البحرين د. فاطمة المالكي عن فخرها واعتزازها بلاعبي فريق الكرة الطائرة بجامعة البحرين الحائز الميدالية الفضية لبطولة العالم للجامعات بعد فوزه على مستضيف البطولة روسيا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد يوم أمس الأول، مشيرة إلى أن ابناء البحرين عادة ما يكتبون التاريخ بسواعد تتسم بالذكاء والقوة والإخلاص للمملكة في ظل الدعم والرعاية التي يلقاها الرياضيون من القيادة العليا.
وقالت المالكي إن الفريق حمل على عاتقه مهمة تشريف الرياضة البحرينية منذ اليوم الأول لإعلان المشاركة في بطولة العالم للجامعات، لذا فقد كان الاجتهاد لرفع اسم المملكة في المحفل العالمي هو الهاجس الأول، مشيرة إلى أن الجهاز الفني الوطني بقيادة المدربين حسين خليل وفؤاد عبدالواحد أدار مباريات البطولة بالشكل المطلوب وبخطط ذكية ساهمت في تألق اللاعبين وتحقيق العلامة الكاملة بدون هزيمة، وهو ما يؤكد مقدرة أبناء المملكة على تحقيق الأهداف المرسومة حتى وإن كانت مليئة بالمصاعب والتنافس الشديد.
وأضافت المالكي أن لاعبي فريق جامعة البحرين تفوقوا على العمالقة الروس ببراعة شهد لها الجميع، وأن المساندة الجماهيرية التي حصل عليها الروس لم تقف حجر عثرة في طريق أبناء البحرين للفوز بالمركز الأول والتأكيد على تطور الرياضة البحرينية من خلال الخطط التي وضع لبناتها رجال مخلصون للبحرين.
وأشارت المالكي إلى أن توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ساهمت في طفرة كبيرة على مستوى الأندية والمنتخبات البحرينية، وتتشرف جامعة البحرين بأن تكون جزءًا مهمًا من المنظومة الرياضة في البحرين، مؤكدة أن اهتمام الجامعة بالرياضيين يخلق بيئة إيجابية ويرفع مستوى الرياضة، موضحة أن الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للجامعات إنجاز يُحسب للقائمين على الرياضة ويؤسس لانتصارات قادمة في البطولات المماثلة، وهو مفخرة للبحرين أن ترى أبناءها يرتقون أعلى المراتب.
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