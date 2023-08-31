مناقشة استعدادات الموسم السلاوي القادم في اجتماع لجنة الحكام

عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬اجتماعها‭ ‬الأول،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬برئاسة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬محمد‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي‭. ‬

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬رحب‭ ‬النعيمي‭ ‬بأعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬بعد‭ ‬التشكيل‭ ‬الجديد،‭ ‬مشيدا‭ ‬بجهود‭ ‬عملهم‭ ‬الكبيرة‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الماضي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬ثقة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بأعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬للمضي‭ ‬قدمًا‭ ‬في‭ ‬التطوير‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمنظومة‭ ‬العمل‭ ‬داخل‭ ‬الاتحاد‭. ‬وناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬التحكيم‭ ‬والحكام،‭ ‬أهمها‭ ‬مناقشة‭ ‬التقرير‭ ‬النهائي‭ ‬للجنة‭ ‬الحكام‭ ‬للموسم‭ ‬الفائت،‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬نقاط‭ ‬القوة‭ ‬والضعف،‭ ‬وترقية‭ ‬بعض‭ ‬الحكام‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬الاستعداد‭ ‬والتحضير‭ ‬للموسم‭ ‬السلاوي‭ ‬المقبل‭ ‬وإقامة‭ ‬معسكر‭ ‬داخلي‭ ‬للحكام،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬دورة‭ ‬لاستقطاب‭ ‬عناصر‭ ‬جديدة‭ ‬شابة‭ ‬في‭ ‬سلك‭ ‬التحكيم‭. ‬وتتكون‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬التي‭ ‬يترأسها‭ ‬محمد‭ ‬النعيمي‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭ ‬الآتين‭: ‬عبدالكريم‭ ‬شكيب‭ (‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭)‬،‭ ‬إيمان‭ ‬الثقفي‭ (‬أمين‭ ‬السر‭ ‬للجنة‭)‬،‭ ‬فاضل‭ ‬غلوم‭ ‬وعلي‭ ‬إبراهيم‭.‬



