مناقشة استعدادات الموسم السلاوي القادم في اجتماع لجنة الحكام
التاريخ
8/31/2023 7:16:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عقدت لجنة الحكام بالاتحاد البحريني لكرة السلة اجتماعها الأول، في مقر الاتحاد برئاسة عضو مجلس الادارة رئيس لجنة الحكام محمد ناصر النعيمي.
في بداية الاجتماع، رحب النعيمي بأعضاء اللجنة بعد التشكيل الجديد، مشيدا بجهود عملهم الكبيرة خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، مشيرا إلى ثقة مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة السلة بأعضاء اللجنة للمضي قدمًا في التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل الاتحاد. وناقش الاجتماع عددا من المواضيع التي تخص التحكيم والحكام، أهمها مناقشة التقرير النهائي للجنة الحكام للموسم الفائت، والوقوف على أهم نقاط القوة والضعف، وترقية بعض الحكام.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الاستعداد والتحضير للموسم السلاوي المقبل وإقامة معسكر داخلي للحكام، إضافة إلى تنظيم دورة لاستقطاب عناصر جديدة شابة في سلك التحكيم. وتتكون لجنة الحكام التي يترأسها محمد النعيمي من الأعضاء الآتين: عبدالكريم شكيب (نائب رئيس اللجنة)، إيمان الثقفي (أمين السر للجنة)، فاضل غلوم وعلي إبراهيم.
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