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الأمين العام يطلع على التحضيرات النهائية لـ«آسياد هانغتشو»

8/31/2023 7:16:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أطلع‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬على‭ ‬التحضيرات‭ ‬النهائية‭ ‬للبعثة‭ ‬الإدارية‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬بمدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬الصينية‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬حضره‭ ‬مدير‭ ‬البعثة‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالغفار‭ ‬وباقي‭ ‬أعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬الإداري‭ ‬والإعلامي‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬29‭ ‬اغسطس‭ ‬2023‭.‬

وقدم‭ ‬مدير‭ ‬البعثة‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالغفار‭ ‬شرحا‭ ‬متكاملا‭ ‬عبر‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬عن‭ ‬مراحل‭ ‬سير‭ ‬التحضيرات‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬بالعمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬للبعثة‭ ‬الإدارية‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬الوفد‭ ‬وإدخال‭ ‬بيانات‭ ‬اللاعبين‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬مرورا‭ ‬بحجوزات‭ ‬اللاعبين‭ ‬والاجتماعات‭ ‬مع‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬المشاركة‭ ‬والبدء‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الخطة‭ ‬الإعلامية‭ ‬والإدارية‭ ‬وإجراء‭ ‬عمليات‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭ ‬وكافة‭ ‬العمليات‭ ‬الأخرى‭.‬

واستعرض‭ ‬عبدالغفار‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬والتسهيلات‭ ‬التي‭ ‬ستقدمها‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للرياضيين‭ ‬في‭ ‬القرية‭ ‬الرياضية‭ ‬وشبكة‭ ‬المواصلات‭ ‬والملاعب‭ ‬والمسافات‭ ‬بين‭ ‬القرية‭ ‬وأماكن‭ ‬المنافسات‭ ‬ومختلف‭ ‬الشئون‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬البعثة‭. ‬وأعرب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬البعثة‭ ‬الإدارية‭ ‬بقيادة‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالغفار‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬مؤكدا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬والعمل‭ ‬بروح‭ ‬الأسرة‭ ‬الواحدة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬لإنجاح‭ ‬المشاركة‭ ‬البحرينية‭.‬

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