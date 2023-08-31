الأمين العام يطلع على التحضيرات النهائية لـ«آسياد هانغتشو»

الأمين العام يطلع على التحضيرات النهائية لـ«آسياد هانغتشو»
التاريخ
8/31/2023 7:16:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أطلع الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية فارس مصطفى الكوهجي على التحضيرات النهائية للبعثة الإدارية لدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي ستقام بمدينة هانغتشو الصينية وذلك خلال الاجتماع الذي حضره مدير البعثة أحمد عبدالغفار وباقي أعضاء الوفد الإداري والإعلامي مساء الثلاثاء 29 اغسطس 2023.
وقدم مدير البعثة أحمد عبدالغفار شرحا متكاملا عبر العرض الذي قدمه عن مراحل سير التحضيرات والتي بدأت بالعمليات التشغيلية للبعثة الإدارية من تسجيل الوفد وإدخال بيانات اللاعبين والتواصل مع اللجنة المنظمة مرورا بحجوزات اللاعبين والاجتماعات مع الاتحادات الرياضية المشاركة والبدء في وضع الخطة الإعلامية والإدارية وإجراء عمليات التحويلات المالية وكافة العمليات الأخرى.
واستعرض عبدالغفار كافة الخدمات والتسهيلات التي ستقدمها اللجنة المنظمة للرياضيين في القرية الرياضية وشبكة المواصلات والملاعب والمسافات بين القرية وأماكن المنافسات ومختلف الشئون الأخرى التي تخص البعثة. وأعرب الأمين العام فارس مصطفى الكوهجي عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها البعثة الإدارية بقيادة أحمد عبدالغفار خلال الفترة الماضية مؤكدا على أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الأسرة الواحدة خلال الفترة القادمة لإنجاح المشاركة البحرينية.
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