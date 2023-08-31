الكوهجي يشارك في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية
التاريخ
8/31/2023 7:16:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حضر حسين الكوهجي عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، نائب رئيس الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، نائب رئيس الاتحاد الخليجي للرياضات الإلكترونية، رئيس الاتحاد البحريني للألعاب الإلكترونية، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية وذلك بمدينة ياش بجمهورية رومانيا بعد انتخابه عضوا بمجلس إدارة الاتحاد الدولي للرياضات الالكترونية ورئيس لجنة ناشري الألعاب الإلكترونية بالاتحاد الدولي.
عقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس الإدارة من بينهم رئيس الاتحاد الدولي السيد فلاد مورينسكي، ونائب الرئيس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود، وعضو مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير عمر بن فيصل ابن الحسين وكذلك بحضور رؤساء اتحادات الألعاب والرياضات الإلكترونية من 111 دولة حول العالم، وذلك على هامش استضافتها بطولة العالم للرياضات الإلكترونية التي تقام بالفترة من 24 أغسطس حتى 3 سبتمبر 2023. وبعد ذلك استعرض الأمين العام للاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية بوبان توتوفيسكي جدول أعمال الجمعية.
وأكد حسين الكوهجي بوصفه عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للرياضات الالكترونية ورئيساً للوفد البحريني أن الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الألعاب الإلكترونية والاتحاد البحريني من كافة المسؤولين وبالخصوص من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، يعبر عن الارتقاء المستمر للرياضة البحرينية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، حيث تشهد الألعاب الإلكترونية بفضل هذا الدعم تطوراً ملحوظاً.
وأضاف أن الاتحاد يحرص على إقامة العديد من الأنشطة والبطولات والمسابقات المحلية التي تسهم في الارتقاء بالرياضة وتعمل لصقل المواهب الوطنية، كما يحرص الاتحاد البحريني للألعاب الإلكترونية على المشاركة في البطولات الدولية والإقليمية، مشيداً بالتنظيم المميز لبطولة العالم المقامة في رومانيا، مؤكداً في هذا السياق أن الاتحاد البحريني للألعاب الإلكترونية يؤكد دائماً إتاحة تكافؤ الفرص والسعي لدعم المرأة البحرينية، والذي أبرز مؤخراً عدة مواهب صاعدة نافست وحصدت المراكز الأولى وأصبحت أنموذجاً رائداً في المنطقة.
MENAFN31082023000055011008ID1106993806
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.