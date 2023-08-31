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الكوهجي يشارك في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية

8/31/2023 7:16:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00


‬حضر‭ ‬حسين‭ ‬الكوهجي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الخليجي‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وذلك‭ ‬بمدينة‭ ‬ياش‭ ‬بجمهورية‭ ‬رومانيا‭ ‬بعد‭ ‬انتخابه‭ ‬عضوا‭ ‬بمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضات‭ ‬الالكترونية‭ ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬ناشري‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الدولي‭.‬

عقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬السيد‭ ‬فلاد‭ ‬مورينسكي،‭ ‬ونائب‭ ‬الرئيس‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬بندر‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬عمر‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬ابن‭ ‬الحسين‭ ‬وكذلك‭ ‬بحضور‭ ‬رؤساء‭ ‬اتحادات‭ ‬الألعاب‭ ‬والرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬من‭ ‬111‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬استضافتها‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بالفترة‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬أغسطس‭ ‬حتى‭ ‬3‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭. ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬استعرض‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بوبان‭ ‬توتوفيسكي‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭.‬

وأكد‭ ‬حسين‭ ‬الكوهجي‭ ‬بوصفه‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضات‭ ‬الالكترونية‭ ‬ورئيساً‭ ‬للوفد‭ ‬البحريني‭ ‬أن‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬رياضة‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬المسؤولين‭ ‬وبالخصوص‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬الارتقاء‭ ‬المستمر‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬حيث‭ ‬تشهد‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بفضل‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬تطوراً‭ ‬ملحوظاً‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬والبطولات‭ ‬والمسابقات‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالرياضة‭ ‬وتعمل‭ ‬لصقل‭ ‬المواهب‭ ‬الوطنية،‭ ‬كما‭ ‬يحرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالتنظيم‭ ‬المميز‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬رومانيا،‭ ‬مؤكداً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬يؤكد‭ ‬دائماً‭ ‬إتاحة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬والسعي‭ ‬لدعم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬والذي‭ ‬أبرز‭ ‬مؤخراً‭ ‬عدة‭ ‬مواهب‭ ‬صاعدة‭ ‬نافست‭ ‬وحصدت‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬وأصبحت‭ ‬أنموذجاً‭ ‬رائداً‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

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