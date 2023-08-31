منتخب التجديف يغادر للمشاركة في بطولة العالم بصربيا
التاريخ
8/31/2023 7:16:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
غادر منتخبنا الوطني للتجديف إلى صربيا للمشاركة في بطولة العالم للتجديف التي ستقام خلال الفترة 1 - 9 سبتمبر 2024.
ويتكون الوفد من مدير المنتخب خالد مرهون وكل من اللاعبة مريم عبدالله الحميد (فردي السيدات)، فهد جاسم (زوجي الرجال) وعمر الحسن (زوجي الرجال) وستكون البطولة مؤهلة لأولمبياد باريس 2024.
وسيخوض منتخبنا معسكرا تدريبيا يسبق البطولة يومي 1 و2 سبتمبر للاستعداد والتجهيز للبطولة على أن تبدأ سباقات التجديف 3 سبتمبر
حيث يتطلع منتخبنا إلى تقديم الصورة المشرفة عن رياضة التجديف البحرينية وما تضمه من لاعبين ولاعبات لديهم الرغبة والإصرار على التميز.
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