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منتخب التجديف يغادر للمشاركة في بطولة العالم بصربيا

8/31/2023 7:16:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00


‬غادر‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للتجديف‭ ‬إلى‭ ‬صربيا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتجديف‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬1‭ - ‬9‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭.‬

ويتكون‭ ‬الوفد‭ ‬من‭ ‬مدير‭ ‬المنتخب‭ ‬خالد‭ ‬مرهون‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬اللاعبة‭ ‬مريم‭ ‬عبدالله‭ ‬الحميد‭ (‬فردي‭ ‬السيدات‭)‬،‭ ‬فهد‭ ‬جاسم‭ (‬زوجي‭ ‬الرجال‭) ‬وعمر‭ ‬الحسن‭ (‬زوجي‭ ‬الرجال‭) ‬وستكون‭ ‬البطولة‭ ‬مؤهلة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭.‬

وسيخوض‭ ‬منتخبنا‭ ‬معسكرا‭ ‬تدريبيا‭ ‬يسبق‭ ‬البطولة‭ ‬يومي‭ ‬1‭ ‬و2‭ ‬سبتمبر‭ ‬للاستعداد‭ ‬والتجهيز‭ ‬للبطولة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬سباقات‭ ‬التجديف‭ ‬3‭ ‬سبتمبر
حيث‭ ‬يتطلع‭ ‬منتخبنا‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬الصورة‭ ‬المشرفة‭ ‬عن‭ ‬رياضة‭ ‬التجديف‭ ‬البحرينية‭ ‬وما‭ ‬تضمه‭ ‬من‭ ‬لاعبين‭ ‬ولاعبات‭ ‬لديهم‭ ‬الرغبة‭ ‬والإصرار‭ ‬على‭ ‬التميز‭.‬




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