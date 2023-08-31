ضمن برنامج زيارات الأنديةاتحاد اليد يلتقي مجلس إدارة النادي الأهلي
التاريخ
8/31/2023 7:16:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
واصل الاتحاد البحريني لكرة اليد زيارته للأندية الأعضاء بزيارة النادي الأهلي، وذلك ضمن السياسة التي انتهجها مجلس الإدارة في تعزيز الشراكة الدائمة مع أطراف اللعبة وزيادة سبل التعاون فيما يخص كرة اليد البحرينية من كافة الجوانب.
ترأس وفد الاتحاد السيد علي إسحاقي رئيس مجلس الإدارة بحضور الدكتور خالد الحيدان النائب الأول والسيد مجدي ميرزا أمين السر العام، والسيد فهد الخثلان عضو مجلس الإدارة.
ومن جانب النادي الأهلي، كان رئيس النادي السيد خالد كانو في مقدمة الحضور بمعية عدد من أعضاء مجلس الإدارة والأجهزة الفنية والإدارية بلعبة كرة اليد في النادي، حيث تم التطرق الى العديد من الملفات وتبادل وجهات النظر حول القضايا الخاصة باللعبة.
وأكد رئيس الاتحاد الدور المحوري الذي يقوم به النادي الأهلي باعتباره أحد الأندية الرئيسية في لعبة كرة اليد، منوهاً بالجهود المبذولة من قبل الإدارة في العمل على تطوير مستوى اللعبة وتعاونها الدائم مع الاتحاد ودعم توجهاته لما فيه مصلحة الجميع.
فيما أشاد رئيس النادي الأهلي بهذه الزيارة وأكد أهميتها في سبيل تطوير العمل الإداري والفني للعبة كرة اليد البحرينية، معرباً عن شكره مجلس إدارة الاتحاد على تولي مثل هذه المبادرات التي تنعكس على ما تحققه اللعبة من إنجازات مشرفة لمملكة البحرين بشهادة الجميع.
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