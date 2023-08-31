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ضمن برنامج زيارات الأنديةاتحاد اليد يلتقي مجلس إدارة النادي الأهلي

8/31/2023 7:16:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

واصل‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬زيارته‭ ‬للأندية‭ ‬الأعضاء‭ ‬بزيارة‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬السياسة‭ ‬التي‭ ‬انتهجها‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الدائمة‭ ‬مع‭ ‬أطراف‭ ‬اللعبة‭ ‬وزيادة‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الجوانب‭.‬

ترأس‭ ‬وفد‭ ‬الاتحاد‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬إسحاقي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬الحيدان‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬والسيد‭ ‬مجدي‭ ‬ميرزا‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬العام،‭ ‬والسيد‭ ‬فهد‭ ‬الخثلان‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي،‭ ‬كان‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬كانو‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬الحضور‭ ‬بمعية‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والأجهزة‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬بلعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬في‭ ‬النادي،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التطرق‭ ‬الى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬وتبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬حول‭ ‬القضايا‭ ‬الخاصة‭ ‬باللعبة‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬باعتباره‭ ‬أحد‭ ‬الأندية‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مستوى‭ ‬اللعبة‭ ‬وتعاونها‭ ‬الدائم‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬ودعم‭ ‬توجهاته‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬مصلحة‭ ‬الجميع‭.‬

فيما‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬بهذه‭ ‬الزيارة‭ ‬وأكد‭ ‬أهميتها‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬الإداري‭ ‬والفني‭ ‬للعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬تولي‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تنعكس‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحققه‭ ‬اللعبة‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬مشرفة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بشهادة‭ ‬الجميع‭.‬

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