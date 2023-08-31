أسفرت‭ ‬قرعة‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬في‭ ‬موناكو‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الالماني‭ ‬ومانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الانكليزي‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬واحدة،‭ ‬بينما‭ ‬تُعد‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭ ‬هي‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬الموت‮»‬‭ ‬كونها‭ ‬ضمّت‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬بطل‭ ‬فرنسا‭ ‬وبورسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الالماني‭ ‬وميلان‭ ‬الايطالي‭ ‬ونيوكاسل‭ ‬الإنكليزي‭. ‬وفيما‭ ‬جاءت‭ ‬القرعة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬متوازنة‭ ‬الا‭ ‬انّ‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭ ‬خرقت‭ ‬ذلك‭ ‬حيث‭ ‬أوقعت‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬2020‭ ‬مع‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬وميلان‭ ‬ونيوكاسل‭ ‬المدعوم‭ ‬سعوديًا‭ ‬والعائد‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الاوروبية‭ ‬المرموقة‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬لـ20‭ ‬عامًا‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬سيكون‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬بقيادة‭ ‬المهاجم‭ ‬الانكليزي‭ ‬الدولي‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ ‬بمواجهة‭ ‬حامية‭ ‬الوطيس‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬على‭ ‬زعامة‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬اوقعتهما‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬كوبنهاغن‭ ‬الدنماركي‭ ‬وغلطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭.‬

وجاء‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الاسباني‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬14‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬نابولي‭ ‬بطل‭ ‬ايطاليا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬سبورتنغ‭ ‬براغا‭ ‬البرتغالي‭ ‬وأونيون‭ ‬برلين‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬الى‭ ‬‮«‬تشامبيونزليغ‮»‬‭.‬

اما‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬فقد‭ ‬أوقعته‭ ‬القرعة‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬سهلة‭ ‬نسبيًا‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الالماني‭ ‬وريد‭ ‬ستار‭ ‬الصربي‭ ‬ويونغ‭ ‬بويز‭ ‬السويسري‭. ‬ولن‭ ‬تكون‭ ‬مهمة‭ ‬برشلونة‭ ‬بطل‭ ‬إسبانيا‭ ‬صعبة‭ ‬على‭ ‬الارجح‭ ‬لتصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬الثامنة‭ ‬التي‭ ‬ضمّت‭ ‬الى‭ ‬جانبه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بورتو‭ ‬البرتغالي‭ ‬وشاختار‭ ‬دانييتسك‭ ‬الاوركاني‭ ‬ورويال‭ ‬أنتويرب‭ ‬البلجيكي‭.‬

وتقام‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬و20‭ ‬سبتمبر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬و13‭ ‬ديسمبر‭ ‬ويقام‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬يونيو‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ويمبلي‭ ‬في‭ ‬انكلترا‭. ‬وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬القرعة‭ ‬للمجموعات‭ ‬الثماني‭ ‬كما‭ ‬يلي‭:‬

المجموعة‭ ‬الأولى‭: ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الالماني،‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الانكليزي،‭ ‬كوبنهاغن‭ ‬الدنماركي‭ ‬وغلطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭. ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭: ‬اشبيلية‭ ‬الاسباني،‭ ‬أرسنال‭ ‬الانكليزي،‭ ‬ايندهوفن‭ ‬الهولندي‭ ‬ولنس‭ ‬الفرنسي‭. ‬المجوعة‭ ‬الثالثة‭: ‬نابولي‭ ‬الايطالي،‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الاسباني،‭ ‬براغا‭ ‬البرتغالي‭ ‬وأونيون‭ ‬برلين‭ ‬الألماني‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭: ‬بنفيكا‭ ‬البرتغالي،‭ ‬انتر‭ ‬ميلان‭ ‬الايطالي،‭ ‬سالزبورغ‭ ‬النمسوي‭ ‬وريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬الاسباني‭. ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭: ‬فينورد‭ ‬الهولندي،‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الاسباني،‭ ‬لاتسيو‭ ‬الايطالي،‭ ‬وسلتيك‭ ‬الاسكتلندي‭. ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭: ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي،‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الالماني،‭ ‬ميلان‭ ‬الايطالي‭ ‬ونيوكاسل‭ ‬يونايتد‭ ‬الانكليزي‭. ‬المجموعة‭ ‬السابعة‭: ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانكليزي،‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الالماني،‭ ‬ريد‭ ‬ستار‭ ‬بلغراد‭ ‬الصربي،‭ ‬ويونغ‭ ‬بويز‭ ‬السويسري‭. ‬المجموعة‭ ‬الثامنة‭: ‬برشلونة‭ ‬الاسباني،‭ ‬بورتو‭ ‬البرتغالي،‭ ‬شاختار‭ ‬دانييتسك‭ ‬الاوكراني‭ ‬ورويال‭ ‬أنتويرب‭ ‬البلجيكي‭.‬



