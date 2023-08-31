Saturday, 02 September 2023 02:54 GMT

هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

8/31/2023 7:16:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حصل‭ ‬المهاجم‭ ‬النروجي‭ ‬لمانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانكليزي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬بعد‭ ‬دوره‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬ثلاثية‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬ومسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬والكأس‭ ‬المحلية‭. ‬وحقّق‭ ‬هالاند‭ ‬بداية‭ ‬مذهلة‭ ‬مع‭ ‬سيتي‭ ‬الموسم‭ ‬المنصرم‭ ‬مسجلا‭ ‬52‭ ‬هدفًا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات،‭ ‬منها‭ ‬39‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الانكليزي،‭ ‬ليسهم‭ ‬في‭ ‬تتويج‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الاسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬بثلاثية‭ ‬تاريخية‭.‬

وقد‭ ‬تفوّق‭ ‬ابن‭ ‬الـ23‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬البلجيكي‭ ‬كيفن‭ ‬دي‭ ‬بروين‭ ‬والارجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬المنتقل‭ ‬حديثًا‭ ‬الى‭ ‬انتر‭ ‬ميامي‭ ‬الامريكي‭ ‬والمتوج‭ ‬أخيرًا‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬فازت‭ ‬الاسبانية‭ ‬أيتانا‭ ‬بونماتي‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬مع‭ ‬فريقها‭ ‬برشلونة‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬للسيدات‭ ‬ومن‭ ‬ثمّ‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلادها‭ ‬والتي‭ ‬حصلت‭ ‬فيها‭ ‬ايضًا‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبة‭. ‬وأصرّت‭ ‬النجمة‭ ‬الإسبانية،‭ ‬بعد‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬جائزتها،‭ ‬على‭ ‬تناول‭ ‬فضيحة‭ ‬القبلة‭ ‬القسرية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تهز‭ ‬عالم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الإسبانية‭. ‬وأوقف‭ ‬روبياليس‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬مدة‭ ‬90‭ ‬يومًا‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تقبيله‭ ‬لاعبة‭ ‬على‭ ‬شفتيها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬موافقتها‭ ‬عقب‭ ‬فوز‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬بمونديال‭ ‬السيدات‭. ‬وذهبت‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مدرب‭ ‬إلى‭ ‬الاسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬بعدما‭ ‬أهدى‭ ‬فريقه‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬لقب‭ ‬دوري‭ ‬الابطال‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭. ‬وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬السيدات،‭ ‬فازت‭ ‬الهولندية‭ ‬سارينا‭ ‬ويغمان‭ ‬التي‭ ‬قادت‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنكليزي‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬أخيرًا‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مدربة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تهدي‭ ‬جائزتها‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬لاعبات‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا‭.‬


MENAFN31082023000055011008ID1106993802

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث