هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

حصل‭ ‬المهاجم‭ ‬النروجي‭ ‬لمانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانكليزي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬بعد‭ ‬دوره‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬ثلاثية‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬ومسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬والكأس‭ ‬المحلية‭. ‬وحقّق‭ ‬هالاند‭ ‬بداية‭ ‬مذهلة‭ ‬مع‭ ‬سيتي‭ ‬الموسم‭ ‬المنصرم‭ ‬مسجلا‭ ‬52‭ ‬هدفًا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات،‭ ‬منها‭ ‬39‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الانكليزي،‭ ‬ليسهم‭ ‬في‭ ‬تتويج‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الاسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬بثلاثية‭ ‬تاريخية‭.‬

وقد‭ ‬تفوّق‭ ‬ابن‭ ‬الـ23‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬البلجيكي‭ ‬كيفن‭ ‬دي‭ ‬بروين‭ ‬والارجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬المنتقل‭ ‬حديثًا‭ ‬الى‭ ‬انتر‭ ‬ميامي‭ ‬الامريكي‭ ‬والمتوج‭ ‬أخيرًا‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬فازت‭ ‬الاسبانية‭ ‬أيتانا‭ ‬بونماتي‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬مع‭ ‬فريقها‭ ‬برشلونة‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬للسيدات‭ ‬ومن‭ ‬ثمّ‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلادها‭ ‬والتي‭ ‬حصلت‭ ‬فيها‭ ‬ايضًا‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبة‭. ‬وأصرّت‭ ‬النجمة‭ ‬الإسبانية،‭ ‬بعد‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬جائزتها،‭ ‬على‭ ‬تناول‭ ‬فضيحة‭ ‬القبلة‭ ‬القسرية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تهز‭ ‬عالم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الإسبانية‭. ‬وأوقف‭ ‬روبياليس‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬مدة‭ ‬90‭ ‬يومًا‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تقبيله‭ ‬لاعبة‭ ‬على‭ ‬شفتيها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬موافقتها‭ ‬عقب‭ ‬فوز‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬بمونديال‭ ‬السيدات‭. ‬وذهبت‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مدرب‭ ‬إلى‭ ‬الاسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬بعدما‭ ‬أهدى‭ ‬فريقه‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬لقب‭ ‬دوري‭ ‬الابطال‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭. ‬وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬السيدات،‭ ‬فازت‭ ‬الهولندية‭ ‬سارينا‭ ‬ويغمان‭ ‬التي‭ ‬قادت‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنكليزي‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬أخيرًا‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مدربة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تهدي‭ ‬جائزتها‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬لاعبات‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا‭.‬



