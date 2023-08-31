هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
التاريخ
8/31/2023 7:16:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حصل المهاجم النروجي لمانشستر سيتي الانكليزي إرلينغ هالاند على جائزة أفضل لاعب في أوروبا بعد دوره البارز في تحقيق ثلاثية الدوري المحلي ومسابقة دوري أبطال أوروبا والكأس المحلية. وحقّق هالاند بداية مذهلة مع سيتي الموسم المنصرم مسجلا 52 هدفًا في جميع المسابقات، منها 39 في الدوري الانكليزي، ليسهم في تتويج فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا بثلاثية تاريخية.
وقد تفوّق ابن الـ23 عامًا على زميله في الفريق البلجيكي كيفن دي بروين والارجنتيني ليونيل ميسي المنتقل حديثًا الى انتر ميامي الامريكي والمتوج أخيرًا بلقب كأس العالم. في المقابل، فازت الاسبانية أيتانا بونماتي بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا بعد فوزها مع فريقها برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات ومن ثمّ كأس العالم مع منتخب بلادها والتي حصلت فيها ايضًا على جائزة أفضل لاعبة. وأصرّت النجمة الإسبانية، بعد حصولها على جائزتها، على تناول فضيحة القبلة القسرية التي لا تزال تهز عالم كرة القدم الإسبانية. وأوقف روبياليس من قبل الاتحاد الدولي مدة 90 يومًا على خلفية تقبيله لاعبة على شفتيها من دون موافقتها عقب فوز منتخب بلاده بمونديال السيدات. وذهبت جائزة أفضل مدرب إلى الاسباني بيب غوارديولا بعدما أهدى فريقه مانشستر سيتي لقب دوري الابطال للمرة الاولى في تاريخه. وعلى صعيد السيدات، فازت الهولندية سارينا ويغمان التي قادت المنتخب الإنكليزي إلى نهائي كأس العالم للسيدات أخيرًا بجائزة أفضل مدربة، قبل أن تهدي جائزتها إلى جميع لاعبات منتخب إسبانيا.
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