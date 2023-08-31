مرسيليا للانفراد بالصدارة.. وسان جرمان لمواصلة الصحوة
التاريخ
8/31/2023 7:16:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس - أ ف ب: تبدو الفرصة مواتية أمام مرسيليا للانفراد بالصدارة ولو مؤقتاً عندما يحل ضيفا على نانت اليوم في المرحلة الرابعة من بطولة فرنسا لكرة القدم، فيما يأمل باريس سان جرمان حامل اللقب في مواصلة الصحوة في قمته امام مضيفه ليون الاحد. ويتقاسم مرسيليا صدارة الدوري مع موناكو برصيد سبع نقاط مع أفضلية فارق الاهداف لفريق الإمارة الذي تنتظره مباراة صعبة على أرضه أمام لنس وصيف بطل الموسم الماضي.
ويعوّل مرسيليا على وافده الجديد المهاجم الدولي الارجنتيني خواكين كوريا القادم من من إنتر الإيطالي وصيف بطل أوروبا على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء بعشرة ملايين يورو. وقال كوريا إنه انضم الى الفريق الجنوبي «برغبة كبيرة ومتحمس جدا لمشروع النادي». وأضاف: «إنه تحدٍ جديد وهو مهم جدًا بالنسبة لي. لديّ رغبة كبيرة بعد موسم لم يسر كما كنت أتمنى». ويسعى موناكو الى استعادة نغمة الانتصارات التي توقفت في المرحلة الماضية بسقوطه في فخ التعادل امام نانت 3-3، وذلك عندما يستضيف لنس الخامس عشر. وضرب موناكو بقوة في بداية الموسم بفوزين متتاليين على كليرمون فيران وستراسبورغ، لكن مواجهته للنس ستكون أول اختبار حقيقي له هذا الموسم بالنظر الى ان الضيوف أنهوا الموسم الماضي في الوصافة ويبحثون عن الفوز الاول هذا الموسم بعد تعادل وخسارتين، آخرهما أمام باريس سان جرمان 1-3 السبت الماضي.
ويرصد باريس سان جرمان حامل اللقب مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثاني تواليا بعد تعادلين مخيبين عندما يحل ضيفا على ليون في قمة المرحلة. وحقق باريس سان جرمان فوزه الاول هذا الموسم السبت الماضي عندما تغلب على وصيفه الموسم الماضي 3-1 بينها ثنائية لنجمه كيليان مبابي العائد الى صفوفه بعد استبعاده في بداية الموسم بسبب قراره عدم تفعيل بند التمديد مع النادي حتى 2025.
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