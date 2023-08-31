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مرسيليا للانفراد بالصدارة.. وسان جرمان لمواصلة الصحوة

8/31/2023 7:16:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬تبدو‭ ‬الفرصة‭ ‬مواتية‭ ‬أمام‭ ‬مرسيليا‭ ‬للانفراد‭ ‬بالصدارة‭ ‬ولو‭ ‬مؤقتاً‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬نانت‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬فرنسا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬فيما‭ ‬يأمل‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬الصحوة‭ ‬في‭ ‬قمته‭ ‬امام‭ ‬مضيفه‭ ‬ليون‭ ‬الاحد‭. ‬ويتقاسم‭ ‬مرسيليا‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬مع‭ ‬موناكو‭ ‬برصيد‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬مع‭ ‬أفضلية‭ ‬فارق‭ ‬الاهداف‭ ‬لفريق‭ ‬الإمارة‭ ‬الذي‭ ‬تنتظره‭ ‬مباراة‭ ‬صعبة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬لنس‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

ويعوّل‭ ‬مرسيليا‭ ‬على‭ ‬وافده‭ ‬الجديد‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬الارجنتيني‭ ‬خواكين‭ ‬كوريا‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬من‭ ‬إنتر‭ ‬الإيطالي‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ ‬لموسم‭ ‬واحد‭ ‬مع‭ ‬خيار‭ ‬الشراء‭ ‬بعشرة‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭. ‬وقال‭ ‬كوريا‭ ‬إنه‭ ‬انضم‭ ‬الى‭ ‬الفريق‭ ‬الجنوبي‭ ‬‮«‬برغبة‭ ‬كبيرة‭ ‬ومتحمس‭ ‬جدا‭ ‬لمشروع‭ ‬النادي‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬تحدٍ‭ ‬جديد‭ ‬وهو‭ ‬مهم‭ ‬جدًا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭. ‬لديّ‭ ‬رغبة‭ ‬كبيرة‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬لم‭ ‬يسر‭ ‬كما‭ ‬كنت‭ ‬أتمنى‮»‬‭. ‬ويسعى‭ ‬موناكو‭ ‬الى‭ ‬استعادة‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬التي‭ ‬توقفت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬بسقوطه‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬امام‭ ‬نانت‭ ‬3‭-‬3،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬لنس‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭. ‬وضرب‭ ‬موناكو‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬بفوزين‭ ‬متتاليين‭ ‬على‭ ‬كليرمون‭ ‬فيران‭ ‬وستراسبورغ،‭ ‬لكن‭ ‬مواجهته‭ ‬للنس‭ ‬ستكون‭ ‬أول‭ ‬اختبار‭ ‬حقيقي‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بالنظر‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الضيوف‭ ‬أنهوا‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬الوصافة‭ ‬ويبحثون‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬الاول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬تعادل‭ ‬وخسارتين،‭ ‬آخرهما‭ ‬أمام‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬1‭-‬3‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭.‬

ويرصد‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬مواصلة‭ ‬صحوته‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬بعد‭ ‬تعادلين‭ ‬مخيبين‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬ليون‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المرحلة‭. ‬وحقق‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬فوزه‭ ‬الاول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬وصيفه‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬3‭-‬1‭ ‬بينها‭ ‬ثنائية‭ ‬لنجمه‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬العائد‭ ‬الى‭ ‬صفوفه‭ ‬بعد‭ ‬استبعاده‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬بسبب‭ ‬قراره‭ ‬عدم‭ ‬تفعيل‭ ‬بند‭ ‬التمديد‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬حتى‭ ‬2025‭.‬



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