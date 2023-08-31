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إقالة مدربة البرازيل على خلفية الفشل المونديالي

8/31/2023 7:16:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ساو‭ ‬باولو‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬أقيلت‭ ‬السويدية‭ ‬بيا‭ ‬سوندهاج‭ ‬من‭ ‬منصبها‭ ‬مدربة‭ ‬للمنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬للسيدات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬النتائج‭ ‬المخيبة‭ ‬للآمال‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬أستراليا‭ ‬ونيوزيلندا،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬للعبة‭. ‬وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬‮«‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة،‭ ‬سيعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬عن‭ ‬لجنة‭ ‬فنية‭ ‬جديدة،‭ ‬ستفتح‭ ‬حقبة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬وكأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬2027‮»‬‭.‬

وخرج‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬أوريفيردي‮»‬،‭ ‬المتوج‭ ‬ببطولة‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬السيدات،‭ ‬حيث‭ ‬حلّ‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬خلف‭ ‬فرنسا‭ ‬وجامايكا،‭ ‬في‭ ‬أسوأ‭ ‬نتيجة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬منذ‭ ‬1995‭. ‬واشرفت‭ ‬سوندهاج‭ ‬البالغة‭ ‬63‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تقوده‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬عقدها‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬ذاته‭.‬

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