إقالة مدربة البرازيل على خلفية الفشل المونديالي

إقالة مدربة البرازيل على خلفية الفشل المونديالي
التاريخ
8/31/2023 7:16:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ساو باولو - أ ف ب: أقيلت السويدية بيا سوندهاج من منصبها مدربة للمنتخب البرازيلي للسيدات لكرة القدم على خلفية النتائج المخيبة للآمال في مونديال أستراليا ونيوزيلندا، حسب ما أفاد الاتحاد المحلي للعبة. وقال الاتحاد البرازيلي في بيانه «في الأيام المقبلة، سيعلن الاتحاد البرازيلي عن لجنة فنية جديدة، ستفتح حقبة جديدة في ضوء دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 وكأس العالم للسيدات 2027».
وخرج منتخب «أوريفيردي»، المتوج ببطولة أميركا الجنوبية، من دور المجموعات في مونديال السيدات، حيث حلّ في المركز الثالث خلف فرنسا وجامايكا، في أسوأ نتيجة له في نهائيات كأس العالم منذ 1995. واشرفت سوندهاج البالغة 63 عاماً على المنتخب البرازيلي منذ عام 2019 حيث كان من المفترض أن تقوده في أولمبياد باريس 2024، على أن ينتهي عقدها في العام ذاته.
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