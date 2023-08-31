فليك يستبعد غوريتسكا وفيرنر من تشكيلة ألمانيا

ميونيخ‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬استبعد‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬المانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬ليون‭ ‬غوريتسكا‭ ‬ومهاجم‭ ‬لايبزيغ‭ ‬تيمو‭ ‬فرينر‭ ‬من‭ ‬التشكيلة‭ ‬المدعوة‭ ‬لمواجهة‭ ‬اليابان‭ ‬ثم‭ ‬فرنسا‭ ‬وديا‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬و12‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬المقبل‭ ‬تواليا‭. ‬وقال‭ ‬فليك‭ ‬‮«‬يتعين‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬لاعب‭ ‬وضع‭ ‬الانانية‭ ‬جانبا‭. ‬من‭ ‬يعطي‭ ‬الحيوية‭ ‬للمانشافت؟‭ ‬نراقب‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬التفاصيل‭. ‬النجم‭ ‬هو‭ ‬المنتخب‭ ‬وليس‭ ‬العناصر‭ ‬الفردية‮»‬‭.‬

بيد‭ ‬ان‭ ‬فليك‭ ‬احتفظ‭ ‬بخدمات‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬المهاجم‭ ‬للنادي‭ ‬البافاري‭ ‬جمال‭ ‬موسيالا‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬اصابته‭ ‬بتمزق‭ ‬عضلي‭ ‬قبل‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬ولم‭ ‬يعاود‭ ‬التمارين‭ ‬الجماعية‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬حتى‭ ‬الان‭. ‬ويستعد‭ ‬المنتخب‭ ‬الالماني‭ ‬لكأس‭ ‬اوروبا‭ ‬التي‭ ‬يستضيفها‭ ‬صيف‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬وتأهل‭ ‬اليها‭ ‬بصفته‭ ‬البلد‭ ‬المنظم‭ ‬وبالتالي‭ ‬يكتفي‭ ‬بخوض‭ ‬المباريات‭ ‬الودية‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬غياب‭ ‬حارس‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬مانويل‭ ‬نوير‭ ‬مستمرا‭ ‬لعدم‭ ‬تعافيه‭ ‬تماما‭ ‬من‭ ‬كسر‭ ‬مزدوج‭ ‬في‭ ‬ساقه‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬رحلة‭ ‬تزلج‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬استدعى‭ ‬فليك‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬برايتون‭ ‬الانكليزي‭ ‬باسكال‭ ‬غروس‭ (‬32‭ ‬عاما‭) ‬الى‭ ‬تشكيلة‭ ‬المنتخب‭.‬

ويعيش‭ ‬المنتخب‭ ‬الالماني‭ ‬ازمة‭ ‬حقيقية‭ ‬بعد‭ ‬فشله‭ ‬في‭ ‬تخطي‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬اواخر‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬نتائج‭ ‬المباريات‭ ‬الودية‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬ويونيو‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬جيدة‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬فوزا‭ ‬وحيدا‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬البيرو‭ ‬المتواضعة‭ ‬1‭-‬صفر،‭ ‬وتعادل‭ ‬مع‭ ‬اوكرانيا‭ ‬3‭-‬3‭ ‬وخسر‭ ‬امام‭ ‬بلجيكا‭ ‬2‭-‬3‭ ‬وبولندا‭ ‬صفر‭-‬1‭ ‬وكولومبيا‭ ‬صفر‭-‬2‭.‬







