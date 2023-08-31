فليك يستبعد غوريتسكا وفيرنر من تشكيلة ألمانيا

فليك يستبعد غوريتسكا وفيرنر من تشكيلة ألمانيا
التاريخ
8/31/2023 7:16:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ميونيخ - أ ف ب: استبعد مدرب منتخب المانيا لكرة القدم هانزي فليك لاعب وسط بايرن ميونيخ ليون غوريتسكا ومهاجم لايبزيغ تيمو فرينر من التشكيلة المدعوة لمواجهة اليابان ثم فرنسا وديا في 9 و12 ايلول/سبتمبر المقبل تواليا. وقال فليك «يتعين على كل لاعب وضع الانانية جانبا. من يعطي الحيوية للمانشافت؟ نراقب ذلك في التفاصيل. النجم هو المنتخب وليس العناصر الفردية».
بيد ان فليك احتفظ بخدمات لاعب الوسط المهاجم للنادي البافاري جمال موسيالا على الرغم من اصابته بتمزق عضلي قبل 10 أيام ولم يعاود التمارين الجماعية مع فريقه حتى الان. ويستعد المنتخب الالماني لكأس اوروبا التي يستضيفها صيف عام 2024 وتأهل اليها بصفته البلد المنظم وبالتالي يكتفي بخوض المباريات الودية.
ولا يزال غياب حارس بايرن ميونيخ مانويل نوير مستمرا لعدم تعافيه تماما من كسر مزدوج في ساقه تعرض له خلال رحلة تزلج في ديسمبر الماضي. في المقابل، استدعى فليك للمرة الاولى لاعب وسط برايتون الانكليزي باسكال غروس (32 عاما) الى تشكيلة المنتخب.
ويعيش المنتخب الالماني ازمة حقيقية بعد فشله في تخطي دور المجموعات في مونديال قطر اواخر عام 2022، كما ان نتائج المباريات الودية في مارس ويونيو لم تكن جيدة حيث حقق فوزا وحيدا كان على البيرو المتواضعة 1-صفر، وتعادل مع اوكرانيا 3-3 وخسر امام بلجيكا 2-3 وبولندا صفر-1 وكولومبيا صفر-2.
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