هاميلتون وراسل يمدّدان عقديهما مع مرسيدس حتى 2025

منزا‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬مدّد‭ ‬البريطاني‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬سبع‭ ‬مرات،‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬مرسيدس‭ ‬مدة‭ ‬عامين‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬أمس‭ ‬الحظيرة‭ ‬الالمانية‭. ‬وأنهى‭ ‬هاميلتون‭ (‬38‭ ‬عاما‭) ‬الجدل‭ ‬الدائر‭ ‬حول‭ ‬مستقبله‭ ‬في‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬عدة،‭ ‬حيث‭ ‬سيبقى‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬مرسيدس‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مواطنه‭ ‬الشاب‭ ‬جورج‭ ‬راسل‭ (‬25‭ ‬عاماً‭) ‬المنتقل‭ ‬إلى‭ ‬حظيرة‭ ‬‮«‬الأسهم‭ ‬الفضية‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬بموجب‭ ‬‮«‬عقد‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬مدد‭ ‬عقده‭ ‬بدوره‭ ‬حتى‭ ‬2025‭.‬

وبعد‭ ‬خيبة‭ ‬خسارة‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬الاخيرة‭ ‬للسباق‭ ‬الاخير‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬مرسى‭ ‬ياس‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬بمواجهة‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن،‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬هاميلتون‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أي‭ ‬فوز‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬الملكة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2007‭. ‬كما‭ ‬ختم‭ ‬البريطاني‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬ينطلق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬أو‭ ‬يحقق‭ ‬اي‭ ‬فوز،‭ ‬علما‭ ‬انه‭ ‬يملك‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬لعدد‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ (‬103‭). ‬

وعانى‭ ‬فريق‭ ‬مرسيدس‭ ‬لوضع‭ ‬سيارة‭ ‬تنافسية‭ ‬بين‭ ‬يدي‭ ‬هاميلتون‭ ‬جراء‭ ‬التغيير‭ ‬التقني‭ ‬الجذري‭ ‬في‭ ‬القوانين،‭ ‬وانصاع‭ ‬البريطاني‭ ‬المهيمن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬قسمة‭ ‬في‭ ‬الاعوام‭ ‬الماضية‭ ‬لقانون‭ ‬فيرستابن‭ ‬وحتى‭ ‬زميله‭ ‬ومواطنه‭ ‬راسل‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬متقدما‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭.‬

ومازال‭ ‬هاميلتون‭ ‬يبحث‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬عن‭ ‬فوزه‭ ‬الاول‭ ‬أمام‭ ‬المهيمن‭ ‬فيرستابن‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬سباقات‭ ‬توالياً،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬سائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للسائقين‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التوقيع‭ ‬لمدة‭ ‬عامين‭ ‬إضافيين‭ ‬مع‭ ‬مرسيدس،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬بإمكان‭ ‬البطل‭ ‬البريطاني‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬السائق‭ ‬الأكثر‭ ‬نجاحا‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬بثمانية‭ ‬ألقاب‭ ‬لفك‭ ‬ارتباطه‭ ‬مع‭ ‬أسطورة‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬الالماني‭ ‬ميكايل‭ ‬شوماخر‭. ‬واستهل‭ ‬هاميلتون‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬الاولى‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬الذي‭ ‬توّج‭ ‬معه‭ ‬بباكورة‭ ‬ألقابه‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬التالي‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الـ23‭ ‬عاماً،‭ ‬ثم‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬مرسيدس‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬وأحرز‭ ‬معه‭ ‬6‭ ‬ألقاب‭ ‬جديدة‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2014‭ ‬و2020‭.‬