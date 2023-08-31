هاميلتون وراسل يمدّدان عقديهما مع مرسيدس حتى 2025
التاريخ
8/31/2023 7:16:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
منزا - أ ف ب: مدّد البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم للفورمولا واحد سبع مرات، عقده مع فريقه مرسيدس مدة عامين حتى عام 2025، بحسب ما أفادت أمس الحظيرة الالمانية. وأنهى هاميلتون (38 عاما) الجدل الدائر حول مستقبله في الفورمولا واحد منذ أشهر عدة، حيث سيبقى في صفوف مرسيدس إلى جانب مواطنه الشاب جورج راسل (25 عاماً) المنتقل إلى حظيرة «الأسهم الفضية» عام 2022، بموجب «عقد طويل الأمد» والذي مدد عقده بدوره حتى 2025.
وبعد خيبة خسارة اللقب العالمي الثامن في اللفة الاخيرة للسباق الاخير عام 2021 على حلبة مرسى ياس في أبوظبي بمواجهة سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، لم يتمكن هاميلتون من تحقيق أي فوز العام الماضي وذلك للمرة الاولى في مسيرته في الفئة الملكة منذ عام 2007. كما ختم البريطاني عام 2022 من دون أن ينطلق من المركز الاول أو يحقق اي فوز، علما انه يملك الرقم القياسي لعدد الانتصارات في البطولة (103).
وعانى فريق مرسيدس لوضع سيارة تنافسية بين يدي هاميلتون جراء التغيير التقني الجذري في القوانين، وانصاع البريطاني المهيمن من دون قسمة في الاعوام الماضية لقانون فيرستابن وحتى زميله ومواطنه راسل الذي أنهى العام الماضي متقدما عليه في المركز الرابع.
ومازال هاميلتون يبحث هذا العام عن فوزه الاول أمام المهيمن فيرستابن الفائز في 9 سباقات توالياً، علما أن سائق مرسيدس يحتل المركز الرابع في الترتيب العام للسائقين. من خلال التوقيع لمدة عامين إضافيين مع مرسيدس، لا يزال بإمكان البطل البريطاني أن يصبح السائق الأكثر نجاحا في التاريخ بثمانية ألقاب لفك ارتباطه مع أسطورة الفورمولا واحد الالماني ميكايل شوماخر. واستهل هاميلتون مسيرته في الفئة الاولى عام 2007 مع فريق ماكلارين الذي توّج معه بباكورة ألقابه العالمية في العام التالي في سن الـ23 عاماً، ثم انتقل إلى مرسيدس عام 2013 وأحرز معه 6 ألقاب جديدة بين عامي 2014 و2020.
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