بطولة إيطاليا: روما لوقف الانطلاقة القوية لميلان

روما‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬حظي‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬البلجيكي‭ ‬روميلو‭ ‬لوكاكو‭ ‬باستقبال‭ ‬مخصص‭ ‬عادة‭ ‬لنجوم‭ ‬الروك‭ ‬عندما‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الايطالية‭ ‬لينضم‭ ‬الى‭ ‬نادي‭ ‬روما،‭ ‬واعتبره‭ ‬انصار‭ ‬الفريق‭ ‬بأنه‭ ‬المنقذ‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬ميلان‭ ‬المتجدد‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬ايطاليا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬ويُعد‭ ‬وصول‭ ‬لوكاكو‭ ‬بمثابة‭ ‬دفعة‭ ‬كبيرة‭ ‬لنادي‭ ‬العاصمة‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الغياب‭ ‬المستمر‭ ‬للمهاجم‭ ‬الانكليزي‭ ‬تامي‭ ‬ابراهام‭ ‬المصاب‭ ‬في‭ ‬ركبته‭ ‬أواخر‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وتواجد‭ ‬أندريا‭ ‬بيلوتي‭ ‬وحيدا‭ ‬لقيادة‭ ‬خط‭ ‬الهجوم‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الموسم‭ ‬المحلي‭ ‬الجديد‭ ‬لم‭ ‬يبدأ‭ ‬بطريقة‭ ‬مثالية‭ ‬حيث‭ ‬حصلت‭ ‬كتيبة‭ ‬مورينيو‭ ‬على‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬مباراتين‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

لم‭ ‬تكن‭ ‬الأمور‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬التفاؤل‭ ‬عشية‭ ‬مواجهة‭ ‬ميلان‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬شكوك‭ ‬حول‭ ‬عدم‭ ‬مشاركة‭ ‬ديبالا‭ ‬أيضا‭ ‬لاصابة‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭. ‬وأقرّ‭ ‬مورينيو‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬ان‭ ‬روما‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬المعركة‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬المؤهلة‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬اصابة‭ ‬لوكاكو،‭ ‬فإن‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬يملك‭ ‬القوة‭ ‬الكافية‭ ‬لتغيير‭ ‬هذا‭ ‬التقييم‭.‬

من‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬لوكاكو‭ ‬ضد‭ ‬ميلان‭ ‬لانه‭ ‬لم‭ ‬يستعد‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مشاكله‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬إنتر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتوقع‭ ‬ان‭ ‬يستمر‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬بعدما‭ ‬امضى‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الاعارة‭ ‬وقاده‭ ‬الى‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬لكن‭ ‬اللاعب‭ ‬نكث‭ ‬بوعده‭ ‬وسط‭ ‬سخط‭ ‬انصار‭ ‬إنتر‭.‬

يتساوى‭ ‬ميلان‭ ‬بطل‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬مع‭ ‬نابولي‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وسيستضيف‭ ‬الاخير‭ ‬لاتسيو‭ ‬المتعثر‭ ‬بلا‭ ‬رصيد‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬خوضه‭ ‬مباراته‭ ‬الاولين‭ ‬ضد‭ ‬ليتشي‭ ‬المتواضع‭ ‬وجنوى‭ ‬الصاعد‭ ‬الى‭ ‬الدرجة‭ ‬الاولى‭. ‬ولا‭ ‬يبدو‭ ‬نابولي‭ ‬متأثرا‭ ‬بالضغوطات‭ ‬جراء‭ ‬دفاعه‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬وبدأ‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬بقوة‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬أنصاره‭ ‬يأملون‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬فعل‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬النجم‭ ‬الارجنتيني‭ ‬الراحل‭ ‬دييغو‭ ‬مارادونا‭ ‬فعله‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬باللقب‭.‬







