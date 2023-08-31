بطولة إيطاليا: روما لوقف الانطلاقة القوية لميلان

بطولة إيطاليا: روما لوقف الانطلاقة القوية لميلان
التاريخ
8/31/2023 7:16:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
روما - أ ف ب: حظي المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو باستقبال مخصص عادة لنجوم الروك عندما وصل إلى العاصمة الايطالية لينضم الى نادي روما، واعتبره انصار الفريق بأنه المنقذ قبل مواجهة ميلان المتجدد اليوم في افتتاح الجولة الثالثة من بطولة ايطاليا لكرة القدم. ويُعد وصول لوكاكو بمثابة دفعة كبيرة لنادي العاصمة لا سيما في ظل الغياب المستمر للمهاجم الانكليزي تامي ابراهام المصاب في ركبته أواخر الموسم الماضي وتواجد أندريا بيلوتي وحيدا لقيادة خط الهجوم. كما أن الموسم المحلي الجديد لم يبدأ بطريقة مثالية حيث حصلت كتيبة مورينيو على نقطة واحدة من مباراتين حتى الآن.
لم تكن الأمور تشير إلى التفاؤل عشية مواجهة ميلان لا سيما مع وجود شكوك حول عدم مشاركة ديبالا أيضا لاصابة في الفخذ. وأقرّ مورينيو الأسبوع الماضي ان روما ليس في المعركة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، لكن في حال عدم اصابة لوكاكو، فإن فريق العاصمة يملك القوة الكافية لتغيير هذا التقييم.
من غير المرجح أن يشارك لوكاكو ضد ميلان لانه لم يستعد كما يجب للموسم الجديد في ظل مشاكله مع نادي إنتر الذي كان يتوقع ان يستمر في صفوفه بعدما امضى الموسم الماضي في صفوفه على سبيل الاعارة وقاده الى نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن اللاعب نكث بوعده وسط سخط انصار إنتر.
يتساوى ميلان بطل عام 2022 برصيد 6 نقاط مع نابولي بطل الدوري الموسم الماضي وسيستضيف الاخير لاتسيو المتعثر بلا رصيد على الرغم من خوضه مباراته الاولين ضد ليتشي المتواضع وجنوى الصاعد الى الدرجة الاولى. ولا يبدو نابولي متأثرا بالضغوطات جراء دفاعه عن لقبه وبدأ الموسم الجديد بقوة ما جعل أنصاره يأملون في أن يتمكنوا من فعل ما لم يستطع النجم الارجنتيني الراحل دييغو مارادونا فعله من خلال الاحتفاظ باللقب.
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