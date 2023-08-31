كاين لمواصلة التسجيل.. وبايرن للعلامة الكاملة
التاريخ
8/31/2023 7:16:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - أ ف ب: يجد بوروسيا مونشنغلادباخ نفسه أمام مهمة شاقة تتمثل في إيقاف الوافد الجديد إلى بافاريا المهاجم الانجليزي هاري كاين عن هز الشباك، وذلك عندما يستقبل على أرضه فريقه بايرن ميونيخ حامل اللقب اليوم في المرحلة الثالثة من الدوري الالماني لكرة القدم. ويحتل أونيون برلين المركز الاول برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن كل من بايرن ميونيخ، باير ليفركوزن، فولفسبورغ وفرايبورغ.
وتصدر كاين عناوين الصحف المحلية بتسجيله ثلاثة أهداف في مباراتين في «بوندسليغا» منذ قدومه من توتنهام حيث أمضى مسيرته، فاستهل بايرن المتوج باللقب في المواسم الـ11 الأخيرة حملته بفوزين على فيردر بريمن 4-صفر وأوغسبورغ 3-1. وأضاف كاين إلى رصيده التهديفي تمريرة حاسمة، وكان خلف أكثر من نصف أهداف بايرن، في حين كان الكندي ألفونسو ديفيس أفضل ممرر مع كرتين حاسمتين، علما انه يتصدر ترتيب أفضل الممررين في الدوري مع ثلاث كرات.
في المقابل، يعتلي أونيون برلين الذي يستقبل لايبزيغ، بطل الكأس المحلية في العامين الماضين، الأحد صدارة الدوري للمرة الثامنة في تاريخه، علما انه كان خسر مباراته الاخيرة كمتصدر في الموسم الماضي (2022-2023) أمام ليفركوزن بخماسية نظيفة في المرحلة 13. ويتسلح أونيون بعدم خسارته على ملعبه في مبارياته الـ24 الأخيرة في الدوري، حيث حقق 16 فوزاً مقابل 8 تعادلات في أفضل سلسلة له في النخبة، علماً أن آخر مدرب زائر تمكن من إسقاط نادي العاصمة كان مدرب بوروسيا دورتموند السابق ولايبزيغ الحالي ماركو روزه (فاز مع دورتموند 3-صفر في فبراير 2022).
من ناحيته، يأمل لايبزيغ الذي استهل موسمه بالظفر بالكأس السوبر المحلية بفوزه بثلاثية نظيفة على بايرن أن يحقق فوزه الثاني توالياً بعد اكتساحه على ارضه شتوتغارت 5-1، علما انه كان خسر افتتاحا أمام باير ليفركوزن 2-3. ويسعى باير ليفركوزن أيضا للعلامة الكاملة عندما يستضيف الوافد حديثا دارمشتات غدا.
ويفتتح دورتموند، وصيف الموسم الماضي، المرحلة باستضافته هايدنهايم، بطل الدرجة الثانية والذي مازال يبحث عن فوزه الأول هذا الموسم بعد خسارتين. ويحتل دورتموند الذي خسر اللقب في الرمق الأخير، المركز السادس برصيد 4 نقاط بعدما أهدر نقاطه الاولى بتعادل أمام بوخوم 1-1 في المرحلة الثانية، علما انه استهل مغامرته في معقله بفوز صعب على كولن 1-صفر.
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