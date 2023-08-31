كاين لمواصلة التسجيل.. وبايرن للعلامة الكاملة

برلين‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬يجد‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشنغلادباخ‭ ‬نفسه‭ ‬أمام‭ ‬مهمة‭ ‬شاقة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬إيقاف‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬إلى‭ ‬بافاريا‭ ‬المهاجم‭ ‬الانجليزي‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ ‬عن‭ ‬هز‭ ‬الشباك،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬فريقه‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الالماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬ويحتل‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ،‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن،‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬وفرايبورغ‭.‬

وتصدر‭ ‬كاين‭ ‬عناوين‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية‭ ‬بتسجيله‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬في‭ ‬‮«‬بوندسليغا‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬قدومه‭ ‬من‭ ‬توتنهام‭ ‬حيث‭ ‬أمضى‭ ‬مسيرته،‭ ‬فاستهل‭ ‬بايرن‭ ‬المتوج‭ ‬باللقب‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الـ11‭ ‬الأخيرة‭ ‬حملته‭ ‬بفوزين‭ ‬على‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬4-صفر‭ ‬وأوغسبورغ‭ ‬3‭-‬1‭. ‬وأضاف‭ ‬كاين‭ ‬إلى‭ ‬رصيده‭ ‬التهديفي‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة،‭ ‬وكان‭ ‬خلف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬أهداف‭ ‬بايرن،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬الكندي‭ ‬ألفونسو‭ ‬ديفيس‭ ‬أفضل‭ ‬ممرر‭ ‬مع‭ ‬كرتين‭ ‬حاسمتين،‭ ‬علما‭ ‬انه‭ ‬يتصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬أفضل‭ ‬الممررين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬مع‭ ‬ثلاث‭ ‬كرات‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يعتلي‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬الذي‭ ‬يستقبل‭ ‬لايبزيغ،‭ ‬بطل‭ ‬الكأس‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬الماضين،‭ ‬الأحد‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬للمرة‭ ‬الثامنة‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬علما‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬خسر‭ ‬مباراته‭ ‬الاخيرة‭ ‬كمتصدر‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ (‬2022-2023‭) ‬أمام‭ ‬ليفركوزن‭ ‬بخماسية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬13‭. ‬ويتسلح‭ ‬أونيون‭ ‬بعدم‭ ‬خسارته‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الـ24‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬16‭ ‬فوزاً‭ ‬مقابل‭ ‬8‭ ‬تعادلات‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬سلسلة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬النخبة،‭ ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬آخر‭ ‬مدرب‭ ‬زائر‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬إسقاط‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬كان‭ ‬مدرب‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬السابق‭ ‬ولايبزيغ‭ ‬الحالي‭ ‬ماركو‭ ‬روزه‭ (‬فاز‭ ‬مع‭ ‬دورتموند‭ ‬3‭-‬صفر‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭).‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬يأمل‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الذي‭ ‬استهل‭ ‬موسمه‭ ‬بالظفر‭ ‬بالكأس‭ ‬السوبر‭ ‬المحلية‭ ‬بفوزه‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬على‭ ‬بايرن‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬توالياً‭ ‬بعد‭ ‬اكتساحه‭ ‬على‭ ‬ارضه‭ ‬شتوتغارت‭ ‬5‭-‬1،‭ ‬علما‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬خسر‭ ‬افتتاحا‭ ‬أمام‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬2‭-‬3‭. ‬ويسعى‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬أيضا‭ ‬للعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬الوافد‭ ‬حديثا‭ ‬دارمشتات‭ ‬غدا‭.‬

ويفتتح‭ ‬دورتموند،‭ ‬وصيف‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬المرحلة‭ ‬باستضافته‭ ‬هايدنهايم،‭ ‬بطل‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬والذي‭ ‬مازال‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬خسارتين‭. ‬ويحتل‭ ‬دورتموند‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير،‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬بعدما‭ ‬أهدر‭ ‬نقاطه‭ ‬الاولى‭ ‬بتعادل‭ ‬أمام‭ ‬بوخوم‭ ‬1-1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية،‭ ‬علما‭ ‬انه‭ ‬استهل‭ ‬مغامرته‭ ‬في‭ ‬معقله‭ ‬بفوز‭ ‬صعب‭ ‬على‭ ‬كولن‭ ‬1‭-‬صفر‭.‬