وفاة حارس مرمى الجيل الذهبي لهولندا «يونغبلويد»
التاريخ
8/31/2023 7:16:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لاهاي - أ ف ب: أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أن حارس مرمى الجيل الذهبي لمنتخب بلاده يان يونغبلويد توفي أمس عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع طويل مع المرض. وقال الاتحاد عبر منصة «إكس» (تويتر سابقا): «بحزن علمنا بوفاة الحارس الدولي يان يونغبلويد (82 عامًا) الذي خاض 24 مباراة دولية مع المنتخب البرتقالي». وأضاف: «يتمنى الاتحاد الهولندي لكرة القدم لأقاربه الكثير من الشجاعة والقوة للتغلب على هذه الخسارة الفادحة».
وكان يونغبلويد بين الركائز الاساسية للجيل الذهبي لكرة القدم الهولندية في السبعينيات وخاض معه المباراة النهائية لكأس العالم في ألمانيا عام 1974 والأرجنتين عام 1978 عندما خسر البرتقالي امام منتخبي البلدين المضيفين. وصنع يونغبلويد اسمًا لنفسه كحارس مرمى كان غالبًا ما يخرج من منطقته أثناء المباريات، وفقًا لوسائل الإعلام الهولندية. وخلال المباراة النهائية عام 1974 في ألمانيا الغربية، برز من خلال اللعب من دون قفازات، حسبما ذكَّرت به هيئة الإذاعة الهولندية العامة «نوس».
وحطّم حارس المرمى الذي بدأ مسيرته الكروية عام 1958 في نادي دي دبليو إس أمستردام الرقم القياسي لأكبر لاعب في البطولة الهولندية عام 1983، بعمر 43 عاماً. وكان أعظم نجاح له مع نادي أمستردام هو الفوز باللقب الوطني عام 1964، بعد موسم من صعود النادي إلى الدرجة الأولى، وفقًا لـ«نوس».
ولعب يونغبلويد 717 مباراة في مسيرته الاحترافية بينها 24 مباراة دولية، واعتزل اللعب مع فريق غو أهيد إيغلز في عام 1985، بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء إحدى المباريات حسبما أضافت «نوس». وقبل ذلك بعام تقريبا، قُتل ابنه إريك يونغبلويد، وهو لاعب هاو، بسبب البرق في عام 1984 في ملعب أمستردام أثناء خوضه مباراة ودية. وشغل يونغبلويد مناصب مختلفة بعد مسيرته الكروية في ناديي فيتيس أيندهوفن وغو أهيد إيغلز، بحسب وسائل إعلام هولندية.
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