وفاة حارس مرمى الجيل الذهبي لهولندا «يونغبلويد»

لاهاي‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الهولندي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أن‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬الجيل‭ ‬الذهبي‭ ‬لمنتخب‭ ‬بلاده‭ ‬يان‭ ‬يونغبلويد‭ ‬توفي‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬82‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬صراع‭ ‬طويل‭ ‬مع‭ ‬المرض‭. ‬وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭): ‬‮«‬بحزن‭ ‬علمنا‭ ‬بوفاة‭ ‬الحارس‭ ‬الدولي‭ ‬يان‭ ‬يونغبلويد‭ (‬82‭ ‬عامًا‭) ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬24‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬البرتقالي‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬يتمنى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الهولندي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لأقاربه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الشجاعة‭ ‬والقوة‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الخسارة‭ ‬الفادحة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬يونغبلويد‭ ‬بين‭ ‬الركائز‭ ‬الاساسية‭ ‬للجيل‭ ‬الذهبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الهولندية‭ ‬في‭ ‬السبعينيات‭ ‬وخاض‭ ‬معه‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬عام‭ ‬1974‭ ‬والأرجنتين‭ ‬عام‭ ‬1978‭ ‬عندما‭ ‬خسر‭ ‬البرتقالي‭ ‬امام‭ ‬منتخبي‭ ‬البلدين‭ ‬المضيفين‭. ‬وصنع‭ ‬يونغبلويد‭ ‬اسمًا‭ ‬لنفسه‭ ‬كحارس‭ ‬مرمى‭ ‬كان‭ ‬غالبًا‭ ‬ما‭ ‬يخرج‭ ‬من‭ ‬منطقته‭ ‬أثناء‭ ‬المباريات،‭ ‬وفقًا‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الهولندية‭. ‬وخلال‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬عام‭ ‬1974‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬الغربية،‭ ‬برز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اللعب‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬قفازات،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكَّرت‭ ‬به‭ ‬هيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬الهولندية‭ ‬العامة‭ ‬‮«‬نوس‮»‬‭.‬

وحطّم‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬مسيرته‭ ‬الكروية‭ ‬عام‭ ‬1958‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬دي‭ ‬دبليو‭ ‬إس‭ ‬أمستردام‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬لأكبر‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الهولندية‭ ‬عام‭ ‬1983،‭ ‬بعمر‭ ‬43‭ ‬عاماً‭. ‬وكان‭ ‬أعظم‭ ‬نجاح‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬أمستردام‭ ‬هو‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‭ ‬الوطني‭ ‬عام‭ ‬1964،‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬من‭ ‬صعود‭ ‬النادي‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬وفقًا‭ ‬لـ«نوس‮»‬‭.‬

ولعب‭ ‬يونغبلويد‭ ‬717‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭ ‬بينها‭ ‬24‭ ‬مباراة‭ ‬دولية،‭ ‬واعتزل‭ ‬اللعب‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬غو‭ ‬أهيد‭ ‬إيغلز‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1985،‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لأزمة‭ ‬قلبية‭ ‬أثناء‭ ‬إحدى‭ ‬المباريات‭ ‬حسبما‭ ‬أضافت‭ ‬‮«‬نوس‮»‬‭. ‬وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬بعام‭ ‬تقريبا،‭ ‬قُتل‭ ‬ابنه‭ ‬إريك‭ ‬يونغبلويد،‭ ‬وهو‭ ‬لاعب‭ ‬هاو،‭ ‬بسبب‭ ‬البرق‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1984‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬أمستردام‭ ‬أثناء‭ ‬خوضه‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭. ‬وشغل‭ ‬يونغبلويد‭ ‬مناصب‭ ‬مختلفة‭ ‬بعد‭ ‬مسيرته‭ ‬الكروية‭ ‬في‭ ‬ناديي‭ ‬فيتيس‭ ‬أيندهوفن‭ ‬وغو‭ ‬أهيد‭ ‬إيغلز،‭ ‬بحسب‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬هولندية‭.‬