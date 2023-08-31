كريستيانو لاعب الشهر في دوري «روشن»
التاريخ
8/31/2023 7:16:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
فاز مهاجم النصر كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في الشهر الأول بالموسم الجديد للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم «روشن»، فيما نال مواطنه البرتغالي نونو إسبريتو سانتو جائزة أفضل مدرب. وسجل رونالدو خمسة أهداف في أغسطس، ليتصدر ترتيب الهدافين، كما قدم تمريرتين حاسمتين.
وبعد خسارتين في بداية الموسم لوصيف البطل أحرز رونالدو ثلاثية في الفوز 5-0 على الفتح، وثنائية في الفوز 4-0 على الشباب، وصنع هدفين للسنغالي ساديو ماني. وحصل نونو على جائزة أفضل مدرب بعد انطلاقة مثالية للاتحاد حامل اللقب، إذ حقق أربعة انتصارات متتالية سجل فيها 12 هدفاً ولم تهتز شباكه، لذا نال مارسيلو غروهي جائزة حارس الشهر. وحصد عبدالملك العييري لاعب وسط التعاون جائزة أفضل لاعب واعد هذا الشهر.
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