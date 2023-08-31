كريستيانو لاعب الشهر في دوري «روشن»

فاز‭ ‬مهاجم‭ ‬النصر‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬الأول‭ ‬بالموسم‭ ‬الجديد‭ ‬للدوري‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬روشن‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬نال‭ ‬مواطنه‭ ‬البرتغالي‭ ‬نونو‭ ‬إسبريتو‭ ‬سانتو‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مدرب‭. ‬وسجل‭ ‬رونالدو‭ ‬خمسة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬أغسطس،‭ ‬ليتصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين،‭ ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬تمريرتين‭ ‬حاسمتين‭.

‬وبعد‭ ‬خسارتين‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬لوصيف‭ ‬البطل‭ ‬أحرز‭ ‬رونالدو‭ ‬ثلاثية‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬5-0‭ ‬على‭ ‬الفتح،‭ ‬وثنائية‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬4‭-‬0‭ ‬على‭ ‬الشباب،‭ ‬وصنع‭ ‬هدفين‭ ‬للسنغالي‭ ‬ساديو‭ ‬ماني‭. ‬وحصل‭ ‬نونو‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مدرب‭ ‬بعد‭ ‬انطلاقة‭ ‬مثالية‭ ‬للاتحاد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬إذ‭ ‬حقق‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬سجل‭ ‬فيها‭ ‬12‭ ‬هدفاً‭ ‬ولم‭ ‬تهتز‭ ‬شباكه،‭ ‬لذا‭ ‬نال‭ ‬مارسيلو‭ ‬غروهي‭ ‬جائزة‭ ‬حارس‭ ‬الشهر‭. ‬وحصد‭ ‬عبدالملك‭ ‬العييري‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬التعاون‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬واعد‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭.‬