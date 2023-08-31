

وانبثقت رؤية سمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد ، من أهمية تحفيز الجهود المبذولة لإذكاء مبادرات فردية ومؤسسية داعمة للعمل التطوعي المتميز .

وجاءت محاور هذه الجائزة بهدف نشر ثقافة التطوع وترسيخ قيم العمل التطوعي ، وتفعيل المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات لدفع مسيرة التنمية المجتمعية المستدامة بعيدا" عن الربحية وانطلاقا" من مسؤوليتها الأخلاقية للمساهمة في بناء المجتمع .

وأكدت مديرة مركز زها رانيا صبيح حرص مركز زها الثقافي منذ بداية تأسيسه على حصول الأطفال واليافعين والمجتمع المحلي على خدمات مجانية وآمنة محفزة لقدراتهم وتشجيعهم على الإبداع والإبتكار والذي أعتبر العمل التطوعي ركيزة مبادراته الهادفة من خلال فروعه الـ ٢٤ المنتشرة في العاصمة عمان ومحافظات المملكة .

وكانت رسالته تحفيز المجتمع على التفكير الابتكاري ، وتعزيز الوعي التقني بين الشباب واليافعين والتركيز على دمج التكنولوجيا والعلوم في ثقافة المجتمع المحلي بشكل مبدع وملهم .

ومن هنا جاءت مبادرة "ثقافة الروبوت" لنشر وتعزيز ثقافة التكنولوجيا والروبوت في المجتمع المحلي بأكمله ، وجرى تصميمها بأسلوب تفاعلي يشجع الشباب والأفراد من جميع الفئات العمرية على المشاركة بتجارب وأنشطة ممتعة ترتبط بالروبوت والتكنولوجيا .

ومثل دور المتطوعين والمدربين الملهمين أهم جوانب المبادرة من خلال مشاركتهم بجلسات تدريبية وورشات تفاعلية ونقلوا المعرفة والمهارات التقنية للمشاركين بشكل مبسط وشيق. .

وقدم في الحفل فيديو تم فيه استعراض مبادرة ثقافة الروبوت في مركز زها الثقافي وحصولها على جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي .

وتم تقديم الشكر لكافة المتطوعين و فرق الروبوت الآلي والذكاء الاصطناعي وكوادر مركز زها الثقافي وكافة العاملين فيه المساهمين في وصول المركز وحصوله على جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي على مستوى مؤسسات المملكة.

